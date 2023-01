O nome de Ludmila Ulitskaya faz caminho no Ocidente. A escritora russa tem criado uma obra compacta, trazendo à literatura os conflitos civilizacionais dos nossos tempos – o que inclui as décadas que já lá vão.

Em Portugal, Ulitskaya já tinha sido publicada em 2007, ano em que a editora Campo das Letras lançou Sónetcha, o primeiro livro da autora, que, além de ter impressionado a crítica, recebeu o Prémio Médicis Étranger para melhor novela estrangeira. Depois disso, a Cavalo de Ferro publicou o mesmo livro (Sonetcha, desta vez sem acento), em Maio de 2022 e, no mesmo ano, desta feita em Novembro, lançou ao público este Medeia e os seus filhos. Eis aqui a autora a fazer o que já é comum na literatura russa. Mas já lá vamos.

Ulitskaya nasceu em 1943 nos Urais, e cresceu e estudou em Moscovo. Trabalhou como bióloga antes de iniciar a sua vida literária, que foi crescendo e ganhando espaço não só no panorama literário nacional russo, mas também a uma escala internacional, já que a obra da autora conta com traduções para mais de quarenta línguas. No seu repertório, incluem-se o romance, o conto, a literatura infantil e a dramaturgia.

Em Medeia e os seus filhos, temos o mundo visto de uma casa. Desse mundo, faz parte a própria casa. Medeia é oriunda da Crimeia e, matriarca de uma família numerosa, é ampla ao ponto de servir de ponto de partida para um retrato da vida na União Soviética do século XX. A partir de um indivíduo, vê-se o mundo, eis o que já era apanágio da literatura russa, tradição que Ulitskaya manteve e adensou.

