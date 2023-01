As regras que determinam os consumos médios são sempre demasiado optimistas, sendo impossíveis de atingir em condições normais de utilização. Esta realidade que é válida para todo o tipo de mecânica, seja a gasolina, gasóleo ou eléctrica, é ainda mais evidente neste último caso, uma vez que além do tipo de condução e de percurso, é ainda necessário levar em linha de conta a temperatura exterior, com o frio a limitar (e muito) a autonomia. O legislador pretende que, nos anúncios, as “letrinhas pequeninas” informem o cliente sobre esta realidade.

No site sul-coreano da Tesla é possível agora ler a mensagem que avisa os clientes para o facto de a autonomia variar com a velocidade ou a temperatura, entre outros 2 fotos

A Coreia do Sul, à semelhança dos mercados europeus, recorre ao método WLTP para determinar o consumo e, por tabela, a autonomia, dos veículos que comercializa, independentemente do tipo de combustível que usam para se locomover. Não é o melhor sistema, pois se está mais próximo da realidade do que o chinês, similar ao NEDC antigamente utilizado na Europa, está longe do rigor do método norte-americano EPA.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No site oficial da Tesla, que está disponível em 42 mercados, incluindo o português, pode ler-se a autonomia máxima para o modelo, sem estar associada a uma versão específica, a que se tem acesso depois de especificar o veículo que se pretende considerar. Ora, a Korea Fair Trade Commission (KFTC) entende que o construtor deveria avisar os potenciais clientes que aqueles valores podem variar consoante as condições de utilização, a velocidade e o perfil do percurso. Daí a penalização imposta de 2,8 mil milhões de wons, o equivalente a 2,1 milhões de euros.

Além da penalização monetária, o site sul-coreano da Tesla passou a ser diferente dos restantes 41, ao publicar a seguinte mensagem: “A performance e a autonomia podem variar consoante o modelo. A autonomia afixada pode variar segundo factores como a velocidade, condições meteorológicas e condições da estrada”. Esta obrigatoriedade estende-se obviamente a todos os fabricantes e veículos, mas é pena que as autoridades sul-coreanas se limitem à perda de autonomia sob temperaturas muito baixas, sem contudo especificar a perda de eficiência consoante a temperatura em causa, seja ela elevada ou baixa. Em cima, pode ver dois artigos que publicámos no Observador, em que nos debruçámos sobre este tema, salientando que as diferenças são grandes e afectam uns veículos mais do que outros.