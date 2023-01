Um golo marcado pelo avançado francês Ousmane Dembele permitiu ao FC Barcelona vencer 1-0 no estádio do Atlético de Madrid, em jogo da 16.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e isolar-se na liderança da prova.

Dembele, figura pouco consensual na Catalunha, concretizou, aos 22 minutos, o tento que proporcionou a conquista dos três preciosos pontos, ‘substituindo-se’ ao goleador polaco Robert Lewandowski, melhor marcador do campeonato, com 13 golos, ausente devido a suspensão.

O ‘Barça’ passou a deter três pontos de vantagem sobre o campeão Real Madrid, derrotado no sábado por 2-1 em Villarreal, enquanto o Atlético de Madrid caiu para o quinto lugar, ultrapassado pelo Bétis, que hoje venceu por 2-1 o Rayo Vallecano, e mais distante da Real Sociedad, terceira colocada.

O Barcelona pareceu ser a equipa mais interessada em marcar no estádio Metropolitano, o que conseguiu por intermédio do extremo francês, após assistência de Gavi, numa jogada que se iniciou — como quase sempre na formação catalã — no talentoso Pedri.

O Atlético de Madrid, que alinhou com o avançado português João Félix a titular (foi substituído aos 73 minutos por Correa), só ‘despertou’ depois de se encontrar em desvantagem e ainda dispôs de algumas ocasiões para marcar, a mais flagrante das quais perto do fim, por Griezmann, cujo remate foi retirado sobre a linha de golo por Ronald Araújo.

Apesar da pressão final dos anfitriões, o Barcelona conseguiu segurar a vantagem que justificou durante a maior parte do jogo, que terminou com as duas equipas reduzidas a 10 jogadores, devido às expulsões de Savic, defesa do Atlético de Madrid, e Ferran Torres, avançado do Barcelona, aos 90+2 minutos.

A equipa da capital estava pressionada pelo triunfo obtido pela Real Sociedad na primeira partida do dia, no reduto do Almería, por 2-0, e do Bétis, na visita ao Rayo Vallecano, com o contributo do guarda-redes português Rui Silva e do médio William Carvalho, que foram totalistas.

O Sevilha subiu ao 17.º lugar, deixando a zona de despromoção ao segundo escalão, graças a triunfo por 2-1 na receção ao Getafe, 13.º posicionado, pelo qual o defesa português Domingos Duarte foi totalista.