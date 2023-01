Na visita ao AC Milan, a Roma de José Mourinho resgatou um ponto quando a derrota parecia ser um dado adquirido. Aos 87 minutos, a equipa da capital italiana perdia por dois golos, mas ainda foi a tempo de alcançar o 2-2 no Estádio Giuseppe Meazza, em jogo da 17.ª jornada da Serie A.

Os rossoneri, que contaram com Rafael Leão no onze inicial, começaram melhor. À passagem da meia-hora de jogo, Kalulu abriu a contagem. Na segunda parte, com assistência do extremo português, Pobega marcou o golo que parecia ser da tranquilidade.

A três minutos do árbitro mostrar o tempo de descontos, Ibañez deu início à recuperação. Já para lá da hora, Tammy Abraham, que regressou aos titulares depois de ter ficado no banco contra o Bolonha, chegou ao tento que fez com que os romanistas não saíssem de Milão sem recompensa.

Com este resultado, a Roma, que teve Rui Patrício na baliza, está no sexto lugar com 31 pontos, os mesmo que a Lázio. O AC Milan foi ultrapassado pela Juventus e cai para o terceiro lugar.

Na próxima jornada, os giallorossi recebem a Fiorentina, não sem antes jogarem com o Génova para a Taça de Itália. O AC Milan de Leão defronta o Torino para a Taça e desloca-se Lecce na próxima partida a contar para a Serie A.