As zonas norte e centro de Portugal Continental vão estar este domingo sob aviso laranja devido a períodos de chuva forte e agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As previsões de períodos com chuvas fortes justificam o aviso laranja para os distritos de Aveiro, Braga, Viseu, Porto, Viana do Castelo e Vila Real, apesar de em diferentes períodos do dia.

No caso de Viseu e Aveiro, o aviso laranja é para entre as 09:00 e as 15:00, quando se preveem períodos de chuva, por vezes forte.

Já para os distritos do Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga o aviso laranja é para o período entre as 06:00 e as 12:00, em que se esperam períodos de chuva, por vezes forte, em especial nas regiões montanhosas.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga estão também sob aviso laranja por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste, com cinco a seis metros, podendo atingir os 11 metros, no período entre as 03:00 e as 21:00.

O aviso laranja por causa da agitação marítima estende-se aos distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra.