Os carros voadores estão no centro de muito trabalho de investigação e desenvolvimento, com diversas empresas a investir forte nesta solução de mobilidade, acreditando que a versatilidade deste meio de transporte será capaz de atrair todos aqueles que não querem perder tempo no trânsito e estão dispostos a pagar por isso. A possibilidade de encurtar as deslocações pelo céu e prosseguir viagem de carro, em terra firme, tem cada vez mais propostas novas ou que já estão a ser testadas. É o caso do A5 da empresa norte-americana Aska, que exibiu na última edição do Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, um protótipo funcional que já obteve as autorizações necessárias para iniciar a fase de testes, prevendo-se que chegue ao mercado em 2026.

A jovem empresa californiana, fundada em 2018, não revelou muitas informações acerca do seu aparelho, que tem a capacidade de descolar e de aterrar na vertical (eVTOL, de electric vertical take-off and landing), o que é perfeito em situações em que é impossível o A5 fazer-se à pista, simplesmente porque ela não existe. Mas, existindo, o Aska A5 também pode descolar como uma aeronave convencional, poupando no processo a bateria que alimenta o motor eléctrico.

No ar, o A5 será capaz viajar durante 250 milhas, o equivalente a cerca de 400 km, a uma velocidade máxima de 241 km/h, sem que a empresa tenha adiantado muitos mais detalhes. Desconhece-se a potência dos motores eléctricos e a capacidade da bateria que os alimenta, sabendo-se apenas que a autonomia anunciada é conseguida recorrendo a um outro motor, desta vez a gasolina, que opera como range extender, para simultaneamente aliviar o peso do aparelho em termos de acumuladores e não o limitar tanto em termos de autonomia. Em caso de avaria ou se faltar a energia (e o combustível) – premissa que é sempre pouco tranquilizadora –, à partida não haverá problema, pois o A5 pode vir a planar na aproximação ao solo, sustentado pelas asas, com a queda a ser amparada por um pára-quedas capaz de garantir a segurança do veículo e seus ocupantes.

Por ar ou por terra, o A5 pode transportar a bordo quatro pessoas. Entre os tripulantes/ocupantes, inclui-se naturalmente o piloto que, depois de aterrar, assume o papel de condutor. Na estrada, segundo a empresa, a aeronave recolhe as asas e passa a oferecer uma posição de condução elevada, como é habitual nos grandes SUV, e um volume semelhante a um automóvel deste tipo. Não foram reveladas mais especificações, apenas foi deixada a certeza de que os próximos anos vão servir para testar exaustivamente o A5, visando chegar a um formato comercial que cumpra os devidos requisitos regulatórios. No asfalto, o objectivo é que o A5 possa circular a um máximo de 113 km/h, graças a outros dois motores eléctricos instalados nos cubos de roda.

Já disponível para pré-reserva, mediante o depósito de 5000 dólares, o equivalente a 4651€ à cotação de hoje, o Aska A5 deve começar a entregar as primeiras unidades dentro de três anos. Mas caso o cliente queira desistir, o depósito só é reembolsável durante o período de um ano. O valor a partir do qual será comercializado também já está fixado: 789.000 dólares, cerca de 734.000€.