Ronaldo irá mesmo receber mais 200 milhões de euros para promover a candidatura da Arábia Saudita, juntamente com o Egito e a Grécia, à organização do Mundial 2030. O mesmo Mundial que Portugal, Espanha e (a que recentemente se juntou) Ucrânia se propõem receber. A notícia é avançada pela AFP, que cita uma fonte conhecedora do processo, que pede anonimato. “Ronaldo receberá mais de 200 milhões de euros pelo negócio. Ele será um embaixador da candidatura saudita para o Mundial de 2030 por outros 200 milhões”, além dos 200 que já ganha no clube, o Al Nassr de Riade, para onde se transferiu em janeiro.

Ou seja, fazendo as contas, a mudança de Ronaldo para o país vai render-lhe mais de 400 milhões de euros, entre salários como jogador e o que receberá por este suposto papel de promotor a uma candidatura que é concorrente à do país onde nasceu e onde, para já, é capitão da Seleção Nacional, ou seja, representa a Federação Portuguesa de Futebol que se propõe organizar a mesma competição. Desde a transferência de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr que várias cláusulas do contrato ficaram por esclarecer, sendo que esta era uma delas. Outras passavam pela hipótese de se poder transferir já na próxima época para o Newcastle, caso o clube inglês se apure para a Liga dos Campeões, ou de ter poderes no clube saudita para dispensar o próprio treinador.

O acordo, segundo a AFP, terá tido o apoio dos membros da realeza saudita ligados ao Al Nassr, nomeadamente o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. O príncipe e os seus irmãos são membros honorários do clube e terão sido eles a promover a contratação de Ronaldo, num negócio financiado pelo próprio fundo soberano da Arábia Saudita, o Fundo de Investimento Público (PIF), segundo conta também a fonte da AFP. Aliás, segundo essa fonte, nenhum clube teria tanto dinheiro para uma contratação. O mesmo fundo detém uma participação no próprio Newcastle, para onde então se pode transferir Ronaldo.

O jogador português de 37 anos deve fazer sua estreia no Al Nassr dia 22 de janeiro. Mas antes pode enfrentar o PSG de Messi num particular agendado para dia 19 no Estádio King Fahd.