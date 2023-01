Acompanhe aqui as últimas notícias sobre a invasão em Brasília.

Primeiro, Bolsonaro usou o Telegram para falar sobre as políticas adotadas durante o seu mandato, sem qualquer referência às manifestações que aconteciam no Brasil, este domingo. Só depois, cerca de uma hora mais tarde, decidiu reagir às invasões do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, considerando que estas “fogem à regra”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia”, escreveu o antigo Presidente do Brasil, que não se encontra no Brasil desde que Lula da Silva se preparava para assumir o seu mandato. No entanto, e ligando estas invasões à ala esquerda, Bolsonaro mencionou que “depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra”.

Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade.”

Durante o discurso de Lula da Silva, o Presidente brasileiro chamou Bolsonaro de “genocida” e acusou o seu antecessor de ter “provocado” as invasões à Praça dos Três Poderes. “É da responsabilidade dele e dos partidos que o sustentam”, acrescentou Lula.

E Bolsonaro respondeu também ao recém-eleito Presidente do Brasil: “Repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil”.