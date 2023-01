Todos os meses, diretores e administradores da TAP estão a receber um cheque de 450 euros que serve para ser utilizado com gastos na Uber, plataforma de transportes. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã que escreve que esta é uma forma de compensar os altos cargos pela não renovação da frota automóvel.

Questionada pelo CM, a aerotransportadora portuguesa respondeu que “tal como já foi publicamente anunciado, a TAP está a rever a sua política interna de mobilidade, pelo que essa [cheque de 450 euros] é uma solução transitória.”

Em outubro de 2022, a TAP estava a renovar a frota automóvel com automóveis da marca BMW. Na altura, o Presidente da República pediu “bom senso e contenção”.

“A proposta escolhida foi a que apresentou o preço mais baixo, com uma renda mensal de 500 euros. Como referência, as outras propostas apresentadas à TAP com valor mais competitivo contemplavam rendas mensais de 750 euros”, lia-se num comunicado enviado na altura da polémica.