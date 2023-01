A leitura do acórdão do processo E-Toupeira foi, mais uma vez, adiada e deverá realizar-se a 25 de janeiro, às 13h30, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, confirmou este tribunal ao Observador.

A sessão estava inicialmente agendada para o dia 4 de novembro do ano passado, mas acabou por ser adiada para esta segunda-feira, dia 9 de janeiro. Entretanto, o coletivo de juízas decidiu adiar a leitura do acórdão para o dia 23 de janeiro, por ser necessário fazer mais deliberações. Depois, por falta de disponibilidade de um dos mandatários, a sessão voltou a ser adiada para o dia 25 deste mês.

Este processo conta com três arguidos — Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico da Benfica SAD, José Silva e Júlio Loureiro, ambos funcionários judiciais. Em julho do ano passado, o Ministério Público pediu condenação para estes três arguidos, embora sem fixar a duração da pena. Em causa estão suspeitas dos crimes de corrupção passiva, favorecimento, peculato, acesso indevido e violação de segredo de justiça.

Na altura, o procurador Luís Ribeiro referiu estar “em condições de concluir que à atuação de Júlio Loureiro, em conjunto com José Augusto Silva, correspondeu como contrapartida de Paulo Gonçalves um tratamento preferencial, consubstanciado em bilhetes, convites, acesso ao parqueamento e merchandising do clube”.

