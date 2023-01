Acompanhe aqui as últimas notícias sobre a invasão em Brasília.

Portugal foi célere a reagir aos acontecimentos em Brasil. E o Brasil notou essa rapidez na reação. Na conversa ao telefone que teve com Marcelo, Lula agradeceu a “manifestação pública pela condenação e repúdio dos atos praticados em Brasília” que chegou de Lisboa. Na nota pública que divulgou no site da Presidência, Marcelo manifestou-se contra os atos que, “além de inconstitucionais e ilegais, são inadmissíveis e intoleráveis em democracia” e reforçou “o apoio e a total solidariedade de Portugal para com o poder legitimamente eleito no Brasil”.

Também o Governo português se pronunciou sobre as “ações de violências” e aquilo que classificou como “manifestações anti-democráticas”. O executivo reiterou também o “apoio inequívoco às autoridades brasileiras na reposição da ordem e da legalidade”.

