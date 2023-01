A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia já fez o levantamento dos estragos causados pela chuva forte, no sábado, em espaços públicos e privados, não conseguindo, para já, estimar o valor dos prejuízos, contou esta segunda-feira o presidente.

No final da reunião do executivo municipal, e em declarações aos jornalistas, o presidente Eduardo Vítor Rodrigues referiu que, além de terem apurado todos os danos causados em habitações, espaços comerciais, ruas e equipamentos municipais, também os fotografaram por uma “questão de rigor”.

E agora, acrescentou, esse material deverá ser entregue entre quarta e quinta-feira à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) que vai ter uma linha de financiamento para cobrir os prejuízos causados pelo mau tempo, sublinhou.

No sábado, o concelho de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, registou mais de 60 ocorrências entre as 10h30 e as 13h00 motivadas pela chuva forte, levando ao encerramento de várias estradas.

Sem registo de feridos, as inundações e quedas de murros foram as ocorrências que mais se verificaram, adiantou naquele dia à Lusa fonte dos Sapadores de Vila Nova de Gaia.

Os danos nas estradas foram “imensos” não só neste sábado, mas no fim de semana anterior, em que também se verificou tempo adverso, motivo pelo qual a câmara decidiu entregar até 15 mil euros a cada freguesia para repor o pavimento, adiantou Eduardo Vítor Rodrigues.

O autarca frisou que os 15 mil euros são para “tapar os buracos” das estradas causados no fim de semana de 01 de janeiro devido às chuvas fortes, admitindo vir a rever esse valor depois do que aconteceu este sábado.

O autarca, também presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP), contou que a atenção está agora centrada na encosta de Vila Chã, da Arrábida para a Afurada, porque existe perigo de derrocada.

“Ainda não temos uma estratégia definitiva para resolver essa questão, vou agora reunir com a Proteção Civil”, revelou.

Já o concelho vizinho do Porto registou, no sábado, em menos de duas horas, 150 pedidos de ajuda por causa das inundações em habitações e vias públicas, principalmente na baixa da cidade, disse à Lusa fonte da Proteção Civil local.