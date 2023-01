A Metro do Porto pediu um estudo sobre as obras na baixa ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, na sequência das enxurradas de sábado, tendo fonte oficial dito que a empresa não se pronunciará, por agora, sobre o caso.

Fonte oficial da Metro do Porto confirmou esta segunda-feira à Lusa que a transportadora pediu ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) um estudo sobre as condições da empreitada da Linha Rosa na baixa da cidade.

Segundo a mesma fonte, o objetivo é “perceber se há algum impacto da obra” em ocorrências como as que sucederam no sábado e se há alguma forma de melhorar as suas condições, caso seja possível.

Questionada diretamente sobre se se pode estabelecer alguma relação direta entre as obras na zona da Praça da Liberdade e as enxurradas que ocorreram no sábado, a mesma fonte disse que a empresa não se pronuncia, para já, sobre o assunto.

No sábado, a estação de metro de São Bento esteve fechada durante cerca de quatro horas devido à chuva intensa que obrigou à interrupção da circulação da Linha Amarela (D) entre as estações da Trindade e de Jardim do Morro.

O concelho do Porto registou, no sábado, em menos de duas horas, 150 pedidos de ajuda por causa das inundações em habitações e vias públicas, principalmente na baixa da cidade, disse à Lusa fonte da Proteção Civil local.

O vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, afirmou que ocorreu “uma tormenta” na cidade, com uma “grande” queda de água que provocou “56 ocorrências“, com danos na Rua Mouzinho da Silveira, que ficou interditada.

Filipe Araújo destacou que a autarquia do Porto não estava preparada para o que sucedeu na Rua Mouzinho da Silveira, perto da estação de São Bento e da Ribeira, e onde decorrem obras da Metro do Porto, reconhecendo que as obras que estão a decorrer podem ter provado alguma alteração.

“Estamos perante uma obra a decorrer da Metro [do Porto] e que terá certamente provocado algumas alterações, que estamos a estudar com outros peritos, mas isso é normal. Uma obra às vezes pode provocar esse tipo de alterações”, declarou.

A Lusa questionou também a Câmara do Porto sobre se as obras do Museu da Cidade no rio da Vila, que corre debaixo da Rua Mouzinho da Silveira, poderão ter também contribuído para os acontecimentos de sábado, e aguarda resposta.

A circulação na Rua Mouzinho da Silveira foi restabelecida em ambos os sentidos na tarde de domingo.