A área, segundo as contas do primeiro-ministro ucraniano, tem 250 mil quilómetros quadrados, ou seja, quase o tamanho do Reino Unido. Em entrevista à agência de notícias sul-coreana Yonhap, Denys Shmyhal apontou o dedo à Rússia por ter criado o maior campo minado do mundo.

“Atualmente, este é o maior campo minado do mundo. Isto não complica apenas o movimento de pessoas, mas também causa sérios transtornos na agricultura, que é um dos nossos principais setores da economia”, disse Shmyhal na entrevista.

Apesar da guerra, a economia do país continua a funcionar, diz o político ucraniano. “O governo paga todos os salários e pensões sem atraso. Estamos a desenvolver programas de subsídios para pequenas e médias empresas”, acrescentou.

“Vamos recuperar todas as nossas terras”

“Não sabemos quando a guerra vai acabar, mas é certo que vamos recuperar todas as nossas terras”, disse Denys Shmyhal, na mesma entrevista à agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Sem entrar em detalhes sobre os próximos passos no campo de batalha, o primeiro-ministro ucraniano disse não apressará as operações à custa de baixas humanas. E, como é habitual, relembrou que a Ucrânia precisa de armas para vencer a Rússia. “Para vencer, as sanções são importantes, mas, no final, tem de ser com a ajuda do apoio de armas”, acrescentou, frisando que o exército já recuperou 54% do território ocupado pela Rússia.

“Continuaremos a recuperar as terras ocupadas neste inverno ou a qualquer momento”, garantiu Denys Shmyhal. “Recuperar o nosso território é importante, mas também reforçar a retaguarda das linhas de frente para manter o território recuperado. Estamos a dar muita atenção a isso como parte da estratégia para recuperar as nossas terras.”