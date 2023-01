Apesar do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, ter dito que “a única proposta concreta para ser selecionador foi a Roberto Martínez”, vários nomes estiveram em cima da mesa para sucederem a Fernando Santos. Entre eles, o escolhido acabou por ser Roberto Martínez, que foi apresentado esta segunda-feira como selecionador nacional — treinador espanhol de 49 anos que orientou a Bélgica nos últimos sete anos e levou os Diabos Vermelhos ao topo do ranking Mundial. Eis os treinadores que deram negas a Portugal.

José Mourinho

Com contrato com a AS Roma até 2024, José Mourinho teria que abdicar da parte final do contrato com o clube italiano para conseguir assumir a equipa portuguesa, algo que não era visto com bons olhos pela equipa. Chegou a ser cogitada a possibilidade do Special One poder acumular funções e manter-se na AS Roma ao mesmo tempo que ocupava no cargo de selecionador nacional. Ou ficar até final da época, passando a seleção por ter um interino até lá. Mourinho esteve a estagiar com os giallorossi no Algarve depois de ter sido anunciada a saída de Fernando Santos da equipa nacional e recusou-se a comentar os rumores sobre o seu futuro. Terá recusado a oferta na última segunda-feira, mas seria ele o preferido.

Luís Enrique

Seria o primeiro ‘estrangeiro’ preferido. Capaz de fazer cortes, definir a sua própria equipa sem olhar a nomes — como aliás aconteceu com a seleção espanhola que levou ao Qatar –, moderno e sempre no uso constante das redes sociais e dos media para comunicar e trabalhar, era visto como o técnico não da transição ou de continuidade, mas o que poderia fazer a mudança para o novo ciclo. O seu perfil tão diferente de Fernando Santos, os maus resultados de Espanha no Mundial (saiu nos oitavos de final ao perder frente a Marrocos no desempate por penáltis) ou algo que pode ter corrido mal nos contactos, afastaram-no da corrida.

Rui Jorge

O selecionador dos sub-21 portugueses era a solução que estava mais à mão. Conhecedor do espaço federativo, e da maioria da atual geração da seleção, que já treinou, tratava-se de uma ascensão que até podia ser olhada como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na equipa das esperanças nacionais. A opção poderia ser passar Rui Jorge a selecionador principal, o que faria com que não orientasse a seleção sub-21 no Europeu deste verão. Ou fizesse parte de um plano que passava por assumir Portugal até ao final da época como interino, de modo a que o Mourinho pudesse terminar a temporada na AS Roma e, nessa altura, conseguir desvincular-se da equipa italiana. Um senão, apesar das boas graças em que todos têm Rui Jorge, faltam-lhe títulos nas seleções jovens que treinou.

Bruno Lage

Desde que deixou o Wolverhampton, em outubro, Bruno Lage está sem clube. O técnico foi despedido da equipa inglesa depois de ter vencido apenas dois dos nove jogos disputados na segunda época aos serviço do clube esta temporada. Depois de Mourinho, o técnico português terá sido a segunda opção para o lugar de selecionador. Mas a opção terá sido deixada cair pelo caminho.

Abel Ferreira

Um nome a ser disputado por duas seleções. Portugal teria que disputar com o Brasil os serviços do treinador que tem feito furor na América do Sul. Atualmente no Palmeiras, há muito que Abel Ferreira tem sido apontado à sucessão de Tite na canarinha. O técnico teve oportunidade de comentar os rumores e matou dois coelhos com apenas um golpe. “Quanto tens uma relação conjugal e está tudo bem, não há essa necessidade de mudar. Estou muito feliz e realizado no clube em que estou”, afirmou. Em específico sobre a seleção portuguesa, apontou que “Portugal tem treinadores de muita qualidade e experiência. Tem, porventura, treinadores desempregados e disponíveis”, descartando a hipótese de orientar a equipa portuguesa.

Paulo Sousa

A experiência de Paulo Sousa como selecionador da Polónia foi uma ponto positivo na análise da Federação Portuguesa de Futebol em relação ao sucessor de Fernando Santos. De destacar que Paulo Sousa tem experiência como treinador dentro da Federação, visto que treinou a seleção nacional de sub-16 no início da sua carreira como técnico além das 51 internacionalizações como jogador. Mas não terá passado apenas de uma hipótese.

Zinedine Zidane

A imprensa francesa, nomeadamente o jornal L’Equipe, deu conta de que o antigo médio foi contactado pela Federação Portuguesa de Futebol, mas que recusou a oferta. Terá feito o mesmo em relação à seleção brasileira. Zidane estará à procura de um clube para orientar e só estaria disponível para treinar uma seleção caso fosse a francesa. No entanto, a seleção finalista do último Mundial acabou de renovar contrato com o selecionador gaulês Didier Deschamps pelo que o cargo ficou reservado até 2026. Mas o nome não terá estado sequer nas equações finais.

Louis van Gaal

O treinador neerlandês vive em Portugal e inclusivamente chegou a comentar uma possível ida para o cargo de selecionador nacional. “Estou novamente reformado, mas, se me ligarem, vou ouvi-los. Não posso dizer mais do que isso”, afirmou em relação a um possível contacto da Federação Portuguesa de Futebol. Van Gaal levou os Países Baixos aos quartos de final do Mundial do Qatar, naquela que foi a terceira passagem do técnico de 71 anos no comando dos neerlandeses. No entanto, a FPF também não terá chegado a considerar a sua oferta.