Já planeou as suas férias? Viajar, percorrer o mundo e conhecer novas culturas é uma das nossas formas favoritas de passar os dias de férias. O Observador foi conhecer João Grilo, um gestor na área da energia, de 37 anos – e um viajante veterano.

“Uma das minhas maiores paixões é viajar”, menciona João, “Adoro porque sempre que vou a um novo país, sinto que trago um pouco desse país comigo”. Viajante frequente, tenta marcar duas a três viagens por ano, com destinos opostos. Por exemplo, no inverno, tenta sempre marcar um destino de neve, e um destino tropical ou de praia, onde possa contrariar completamente a estação. Lado bom? Leva sempre consigo a App Millennium que o ajuda a preparar tudo, desde a compra dos voos ou a cobertura no seguro ON/OFF para desportos de neve.

Uma das suas viagens mais marcantes foi no continente africano, onde visitou a Gâmbia e a Guiné-Bissau. “Foi espetacular, uma experiência incrível. Também atravessei o Senegal de um lado ao outro, de jipe e durante a noite. Foi um pouco surreal”, contou.

Planear é chave para os viajantes frequentes

Quando perguntámos ao João como escolhe os seus destinos, ou se existe algum tipo de destino que favorece, não hesita: “Eu tento sempre escolher pelo menos um destino de neve todos os anos. Em alguns anos fui duas vezes”. Há sete anos experimentou o snowboard e, desde então, nunca mais parou. As pistas e a montanha são onde encontra um momento para si, que o centra.

“Sinto que me limpa a cabeça, cada vez que estou a descer as encostas, a ouvir música. É relaxante e tranquilo, e cada vez que venho de lá, venho com uma energia e a uma enorme vontade de recomeçar de novo”, explicou. E foi assim que acompanhámos o João no planeamento da sua próxima viagem – à neve, pois claro.

“A minha próxima viagem à neve será a Andorra – vou com um grupo de amigos que faz snowboard e ski”, explicou, enquanto abria o browser no computador. “A primeira coisa que faço quando já tenho um destino em mente, é abrir o browser e fazer uma pesquisa de quais as melhores datas e que preços estão a ser praticados nesses intervalos”.

Escolhida a data – meados de fevereiro -, não perde tempo em comprar as passagens de avião. “Assim que tenho datas e destino, não deixo passar mais de um ou dois dias até fazer a compra das passagens de avião”, conta. “Tenho a impressão de que os preços vão ficando mais altos quantos mais dias os pesquiso e, por isso, evito ao máximo”.

O processo é rápido, graças à utilização do feature MBWay na App Millennium. “Quando chego ao pagamento, uso sempre a opção MBWay na App. Aparece-me uma notificação dentro da App Millennium e é só aceitar. Mais simples é impossível.”

De seguida, retorna ao motor de buscar para procurar alojamento – um apartamento que possam partilhar em grupo. “Somos um grupo de rapazes, e o conforto não é uma prioridade para estas viagens”, explica a rir. “O importante é mesmo a localização. Queremos estar o mais perto possível das pistas, a um preço razoável”.

Encontrando algumas opções de apartamentos que conseguem acomodar o grupo, explica-nos que, com frequência, marca vários alojamentos com cancelamento gratuito, podendo, depois, consoante variações de preço e imprevistos, cancelar os excedentes à última da hora. “Para estas reservas, pedem-me sempre um número de cartão de crédito. O meu foi pedido na App Millennium, onde também faço toda a gestão de transações, pagamentos do extrato e datas-limite de pagamento”, explica.

Finalizando as reservas que permitirão ao grupo ficar perto das pistas e dedicar quase todo o seu tempo aos desportos de neve, João explica-nos que outra das vantagens da App Millennium para os pagamentos de alojamento é a opção de fracionar o pagamento em 3, 6 ou 9 vezes, distribuindo melhor os custos das viagens. Isto porque são planeadas e pagas muitas vezes vários meses antes de serem desfrutadas. “Costumo escolher a opção de pagar em 3 vezes. É muito conveniente para quem viaja duas ou três vezes por ano, que é o meu caso”.

Descer as pistas e desfrutar sem medos – o seguro está ON

“O que mais me fascina nestas viagens à neve é o espírito de companheirismo que criamos uns com os outros”, explica João, dizendo que, além de muito divertido, é também um desporto fisicamente exigente e que tem alguns riscos. Por isso, ter um grupo unido e que tomem um pouco conta uns dos outros, é essencial.

A maioria dos seguros de viagem tradicionais não cobre a participação em desportos de inverno, pelo que João opta sempre pela sua apólice de seguro ON/OFF, que subscreveu em poucos passos na sua App Millennium, e que dispõe de uma cobertura especial para desportos de inverno. Este seguro cobre as despesas médicas e até o transporte em caso de acidente nas pistas, além das coberturas tradicionais de um seguro de viagem – atrasos nos voos, procura e transporte de bagagens perdidas, etc.

“É muito simples de usar. No dia da partida, abro a minha App do Millennium, acedo ao seguro, e clico no ON. Fica ativo e pago apenas 1,25€ por dia”, explica, mostrando o processo na App. “Assim que aterro de volta, clico no OFF e está feito.”

O seguro ON/OFF tem ainda a vantagem de poder incluir, também pelo mesmo preço, outras pessoas no seu seguro de viagem, garantindo que o grupo está todo coberto, e garantindo que podem todos relaxar e construir amizades. “Quando combinamos o grupo da viagem, eu tento sempre pegar num amigo de um grupo, num amigo de outro, num amigo de amigo… Depois, a partir daí geram-se novos convívios e laços do grupo que foi à neve”.

João explica-nos que, uma das razões pelas quais as viagens à neve são tão importantes é porque consegue relaxar e voltar descansado. “Quando estou na neve não quero andar preocupado. Quero divertir-me e viver no momento”, observou.

“Infelizmente, eu sou uma daquelas pessoas que perde cartões com frequência”, explica-nos entre risos, contando que voltou a acontecer há cerca de duas semanas. A razão pela qual isso não é um grande drama para ele é simples: através da App Millennium não só recebe notificações de todos os movimentos importantes, como pode bloquear o cartão perdido com apenas um toque, não se preocupando mais com o assunto.

“Sempre que viajo, tenho a App Millennium”, remata. “Dá-me imensa flexibilidade no que toca a pagamentos e sinto-me seguro e protegido durante a viagem”.

Quer viajar de forma sempre segura? Com a App Millennium é possível