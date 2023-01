O Arsenal apurou-se, esta segunda-feira, para a quarta ronda da Taça de Inglaterra de futebol, após triunfar no campo do Oxford United (3-0), do terceiro escalão, num encontro em que o português Fábio Vieira assistiu para dois golos.

Em Oxford, após um primeiro tempo em que o nulo (0-0) persistiu, o atual líder isolado da Premier League só conseguiu confirmar o favoritismo nos segundos 45 minutos, quando o antigo jogador do FC Porto cobrou um livre no lado esquerdo para o egípcio Mohamed Elneny (63), de cabeça, colocar os visitantes na frente.

Sete minutos depois, o médio luso, novamente de pé esquerdo, isolou Nketiah, que bateu McGinty, antes de ‘bisar’, aos 76, desta vez a passe do brasileiro Gabriel Martinelli.

Se o médio Fábio Vieira foi titular nos londrinos e cumpriu 81 minutos, o compatriota Cédric Soares não constou na ficha de jogo.

Na próxima eliminatória, a equipa comandada pelo espanhol Mikel Arteta vai jogar com o Manchester City, que afastou o Chelsea (4-0), no domingo.

