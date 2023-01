Sem descanso. É como se podem sentir as pessoas da zona Norte do país em relação à chuva, que volta de forma intensa já ao fim da noite desta terça-feira a quatro dos distritos mais afetados pelo mau tempo do último sábado. O IPMA colocou sob aviso amarelo Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, entre as dez da noite e as três da madrugada, devido a mais um episódio intenso de precipitação trazido por mais uma frente frontal do Atlântico.

A chuva fraca e o tempo instável começou logo pela manhã, e aumentará a sua intensidade ao final do dia no Minho, onde começará a cair forte acompanhada de algum vento. Tendo em conta que o caudal dos rios continua já no limite e os rios estão saturados, os riscos são muitos, daí os alertas do IPMA, que são acompanhados de avisos também da Proteção Civil. Assim, face ao caudal no rio Douro, podem ser afetadas “zonas historicamente mais vulneráveis como a foz do rio Sabor, a zona ribeirinha da aldeia da Foz do Tua, a zona fluvial de São Martinho em Nagozelo do Douro, o cais do Pinhão, a zona ribeirinha da cidade de Peso da Régua, o cais de Bitetos, a foz do rio Tâmega e as zonas ribeirinhas” no Porto, onde a água pode atingir a “cota do Postigo do Carvão/Cais do Ouro no período que antecede as preia-mares desta quarta-feira”, que acontece a partir das 4h30 da madrugada.

A partir da madrugada, o tempo continuará instável, mas o céu passará de muito nublado a pouco nublado, e a chuva intensa passará a ocasional nesta zona norte, ainda que possa continuar por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoadas no Minho e Douro Litoral e nas regiões montanhosas do Norte e Centro até início da manhã, passando só então a aguaceiros fracos.

No resto do país deverá também continuar a chover, mas sem grande intensidade. E é possível que no baixo Alentejo e no Algarve mal caiam umas pingas. As noites é que, de Norte a Sul, vão ficar mais frias.