O festival de cinema IndieJúnior começa no próximo dia 23, no Porto, com uma programação pensada para crianças e jovens que abordará a temática do mar, anunciou esta terça-feira a organização.

Esta será a sétima edição do IndieJúnior, que convida “os espetadores a navegarem na descoberta de dez curtas-metragens em cópias restauradas e digitalizadas, realizadas entre 1913 e 1956, onde se explora a região do Porto e a sua zona costeira”, explica o IndieJúnior Porto em comunicado.

Essa dedicatória ao mar é feita em parceria com a Cinemateca Portuguesa, no âmbito do programa FILMar, de digitalização do cinema português relacionado com aquela temática.

Está prevista a exibição, por exemplo, de “O naufrágio do Veronese” (1913), sobre um paquete encalhado numa praia em Matosinhos, e “Férias à beira-mar” (1942), sobre colónias de férias para crianças, apadrinhadas pelo Estado Novo.

O IndieJúnior contará ainda com um filme-concerto, intitulado “Marés”, no qual Vítor Rua e Ilda Teresa de Castro o duo The Banksy’s interpretam música para uma série de filmes portugueses relacionados com o mar.

Este ano, o festival vai mostrar mais de 50 filmes até ao dia 29 em várias salas: Batalha Centro de Cinema, Biblioteca Almeida Garrett, Casa das Artes, Coliseu do Porto, Maus Hábitos e Reitoria da Universidade do Porto.

Além da temática do mar, o programa inclui filmes que abordam “o lugar da natureza e dos animais, as alterações climáticas, o aborto ou as relações familiares em situação de pobreza”.

Destaque ainda para a presença de quatro filmes portugueses, que serão acompanhados de conversas com os realizadores: “Ice Merchants”, de João Gonzalez, “O Homem do Lixo”, de Laura Gonçalves, “O Casaco Rosa”, de Mónica Santos, e “O Conto da Raposa”, de Alexandra Allen.

Também haverá sessões de cinema de colo, para espetadores de menor idade, uma matiné dançante, e filmes escolhidos por jovens programadores de quatro escolas da Área Metropolitana do Porto.

Toda a programação pode ser consultada em indiejunior.com.

