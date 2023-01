A polícia de Nova Iorque ordenou a evacuação da estação de metro do World Trade Center, em Manhattan, esta terça-feira, para avaliar uma possível ameaça de bomba. Segundo os media norte-americanos, na origem da decisão terá estado uma panela de pressão encontrada abandonada na última carruagem de um metro que passa pelo local.

Nas redes sociais, a NYPD pediu à população que não se aproximasse da zona de Oculus Center – estação do World trade Center da qual saem os comboios com destino a New Jersey. Este espaço substituiu a estação destruída nos atentados de 11 de Setembro de 2001.

Advisory Update: Following an earlier closure, traffic will resume back to normal. Expect residual delays in the surrounding area. https://t.co/58ODdirdBj — NYPD NEWS (@NYPDnews) January 10, 2023

A circulação de comboios foi interrompida e para o local foram enviados polícias, brigadas anti-bomba e até membros do exército. Uma hora depois, os serviços foram retomados e os alertas levantados.