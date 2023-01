O banco central norte-americano não tem vocação para se tornar “um decisor climático”, afirmou esta terça-feira o seu presidente, Jerome Powell, apesar de admitir que a Reserva Federal (Fed) tem “responsabilidades” sobre riscos financeiros ligados ao clima.

No entanto, as decisões sobre as políticas a adotar cabem aos legisladores, defendeu Powell. “Não somos e não seremos um “decisor climático””, declarou, num discurso em Estocolmo sobre a independência dos bancos centrais em relação ao poder político.

O presidente da FED defendeu que o banco central deve manter-se fiel ao seu mandato e não procurar outros objetivos para os quais não tem autoridade, considerando que isso poderia minar a instituição.

Powell reconheceu, no entanto, que a FED tem algumas responsabilidades em relação aos riscos financeiros relacionados com o clima, como supervisor bancário.

Sem legislação “explícita” seria “inapropriado” usar a política monetária ou ferramentas de supervisão para promover “uma economia mais verde ou conseguir objetivos baseados no clima”, disse.