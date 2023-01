O ex-produtor de cinema norte-americano Harvey Weinstein vai ser condenado por três acusações de violação e agressão sexual em Los Angeles em 23 de fevereiro, anunciou uma juíza esta segunda-feira. Weinstein, de 70 anos, pode ser condenado uma pena de prisão de até 18 anos.

Os advogados do ex-produtor inicialmente haviam pedido que a sentença fosse lida no dia de hoje, mas solicitaram um adiamento na semana passada para terem tempo de apresentar um recurso. Se o pedido de recurso for rejeitado, a sentença será proferida no mesmo dia, explicou a juíza Lisa Lench.

Em 19 de dezembro de 2022, Weinstein foi considerado culpado de violação e duas agressões sexuais, quase metade das acusações pelas quais havia sido processado por quatro mulheres, no final do seu julgamento em Los Angeles.

Depois de duas semanas de deliberações, o júri considerou Weinstein culpado de todas as acusações apresentadas pelo primeiro de quatro acusadores, uma modelo identificada como Jane Doe 1. É esperado que Jane Doe 1 faça uma “declaração de impacto da vítima” na audiência da sentença.

Os jurados, no entanto, consideraram-no inocente das acusações de uma segunda mulher e não emitiram um veredicto sobre as acusações de outras duas.

Weinstein, que produziu sucessos premiados como “Pulp Fiction” (1994) ou “O Artista” (2011), já tinha sido condenado em Nova Iorque, em 2020, a 23 anos de prisão por ações semelhantes.