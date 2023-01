O Movimento Ação Ética (MAE) defendeu esta terça-feira que “os candidatos a cargos políticos assinem, sob compromisso de honra, uma declaração em que assumam um conjunto de requisitos legais e éticos definidos para o exercício do cargo”.

Este movimento, criado em janeiro de 2021 por figuras como o economista António Bagão Félix, o jurista Paulo Otero ou os médicos Pedro Afonso e Victor Gil, entende que, “num cenário de desmoronamento de mínimos éticos de conduta de governantes e de responsáveis de altos cargos administrativos envolvendo dinheiros públicos”, se impõe que, “no caso de se verificar que não reúnem algumas das condições descritas nesse compromisso, deverão ser responsabilizados, renunciando automaticamente à nomeação“.

“A indiferença ética destrói a política e enfraquece a democracia”, considera o MAE, apelando “aos partidos políticos que promovam uma ética social e política, protegendo o prestígio das instituições públicas, preservando o valor da representatividade democrática dos titulares de cargos políticos e defendendo, deste modo, a democracia”.

Para o MAE, “o exercício da política não é imune à ética“, pelo que, com base na “tradição cultural europeia de matriz judaico-cristã”, a dimensão ética do exercício do poder político deve ser centrada em regras como “o poder é serviço e não benefício ou privilégio de quem o exerce”, “a justiça é o fim e o fundamento do poder, pois ‘onde não há justiça não há Estado'” ou “o governante, uma vez que só deve pensar nos negócios públicos, não pode ter negócios privados”.

Em comunicado, o Movimento Ação Ética sublinha, ainda, que “não há política sem ética, nem governantes legítimos sem uma dimensão ética pessoal de conduta na vida pública”.