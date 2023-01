Rui Rocha, candidato à liderança da Iniciativa Liberal, garante não ter existido qualquer “combinação” entre entre ele e João Cotrim Figueiredo na decisão de avançar para a liderança do partido, embora reconheça que Carla Castro não sabia da saída do ainda líder dos liberais.

Em entrevista ao Observador, no programa “Sob Escuta”, a segunda de uma série que contará com os três candidatos à liderança da IL e que culminará com um debate entre todos, Rui Rocha garante, ainda assim, que não teve qualquer “vantagem” indevida na corrida à liderança do partido.

Rui Rocha assume que a sua candidatura segue uma linha de continuidade, recorda que vários dos elementos que cuidaram da comunicação do partido até aqui compõe a sua lista e sugere que, em momento algum, Carla Castro manifestou divergências com a atual direção, manifestando estranheza com a rutura protagonizada pela adversária. “Para quem quer continuidade, o mais fácil é votar na minha lista. Estou absolutamente convencido que vou ganhar as eleições”, diz.

O candidato à liderança da IL assegura ainda que, se for eleito líder, não vai reabrir a discussão sobre a vice-presidência da Assembleia da República. “Não estou interessado em fazer qualquer favor a Augusto Santos Silva. Não estou nada interessado.”

Rui Rocha resiste ainda em comentar a continuidade ou não de Rodrigo Saraiva como presidente do grupo parlamentar do partido, dizendo que será sempre uma decisão do próprio — Carla Castro, em contrapartida, já veio defender eleições na bancada parlamentar.

O também deputado reassume o desafio de chegar aos 15% nas eleições legislativas de 2026, o que pressupõe que consiga manter-se à frente do partido durante dois mandatos. “Não estamos aqui com objetivos pequenos. Queremos um país diferente. É essa a determinação que tenho”, nota.

Ainda assim, confrontado com a hipótese de falhar a eleição de um eurodeputado em 2024, uma das missões assumidas pelo candidato, Rui Rocha admite não se recandidatar “se considerar que os objetivos não foram cumpridos”.

Sobre possíveis alianças à direita, e uma vez que tem Nuno Barata, deputado regional da IL nos Açores, na sua lista, Rui Rocha explica que não quer qualquer diálogo com o partido de André Ventura. “Não o teria feito. Ou melhor, não o farei no futuro. Não faz sentido entrar em qualquer solução de que o Chega faça parte.”

Rui Rocha ataca ainda o líder do PSD. “Quando ouvi as declarações sobre de Luís Montenegro sobre a moção de censura, pareceu-me estar a ouvir Rui Rio. Por isso é que falei numa oposição frouxa e desorientada. O que é que falta acontecer para que o PSD entenda que esta solução está esgotada?”, insiste.

Sobre a possibilidade de entendimentos com os sociais-democratas, Rui Rocha mantém a porta aberta. “A IL fará algum tipo de acordo com o PSD em condições determinadas“, salvaguarda, elegendo a redução da carga fiscal, revisão do sistema eleitoral ou uma visão da Constituição diferente como algumas das prioridades.

Sem se comprometer com um modelo final para a venda da TAP, o candidato à sucessão de João Cotrim Figueiredo insiste que o Estado tem mesmo de se libertar da companhia aérea. “A TAP não serve para servir os portugueses.”

Confrontado com as críticas de Tiago Mayan Gonçalves, candidato que o partido apoiou nas últimas presidenciais e que chegou a acusar a atual direção de se comportar como Comité Central do PCP, Rui Rocha desvaloriza.

“Fizemos uma opção clara sobre um não apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. Tenho a certeza de que Tiago Mayan Gonçalves falaria com mais propósito e com maior rigor. Não pertenço a qualquer Comité Central. O meu partido é um partido aberto. Não me revejo nessas declarações, revejo-me na candidatura de Tiago Mayan Gonçalves.”