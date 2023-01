Esta terça-feira queremos a sua opinião sobre a forma como a TAP tem sido gerida. Os tripulantes de cabine da companhia aérea devem entregar hoje mais um pré-aviso de greve. É mais um sinal de turbulência numa empresa que não tem deixado de estar no olho do furacão. Primeiro, surgiu a polémica em torno da indemnização paga a Alexandra Reis, agora ex-secretária de Estado do Tesouro, e ontem surgiu a notícia sobre os vales da Uber de 450 euros que têm sido atribuídos a todos os diretores de forma a compensar os atrasos dos BMW. Toda esta gestão tem levantado várias dúvidas e, por isso, lançamos a questão: a administração da TAP tem condições para continuar?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.