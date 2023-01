Em atualização

O lançamento da Virgin Orbit desta segunda-feira, que deveria ter sido a primeira missão espacial lançada a partir do Reino Unido, não foi bem sucedido, uma vez que o foguetão não chegou à órbita da Terra, como previsto.

A informação foi avançada pela própria Virgin Orbit, empresa do grupo Virgin, de Richard Branson, através da rede social Twitter.

“Parece que houve uma anomalia que nos impediu de chegar à órbita. Estamos a avaliar a informação”, lê-se na nota publicada na internet.

We appear to have an anomaly that has prevented us from reaching orbit. We are evaluating the information.

— Virgin Orbit (@VirginOrbit) January 9, 2023