O atual responsável pela segurança no Distrito Federal (Brasília), Ricardo Cappelli, decretou o reforço da segurança em Brasília e o encerramento da parte principal da Esplanada dos Ministérios esta quarta-feira, para prevenir distúrbios durante duas manifestações bolsonaristas marcadas para o final da tarde.O governo brasileiro estará também a avaliar a possibilidade de serem chamados militares para ajudarem a garantir a segurança naquela zona.

Três dias depois da invasão aos edifícios do Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, circula nas redes sociais uma nova convocatória intitulada “Mega manifestação nacional — Pela retomada do poder”. De acordo com Cappelli, citado pela Folha de S. Paulo, há dois atos de protesto previstos esta quarta-feira em Brasília — um próximo do Palácio do Buriti (onde se situa a sede do governo da região) e outro na Esplanada dos Ministérios, entretanto encerrada.

“A gente vai fazer barreira de revista, bloqueio a partir da avenida Sarney, onde não será permitida a presença de manifestantes”, esclareceu Cappelli, que foi nomeado pelo Presidente Lula da Silva para substituir o secretário de Segurança de Brasília, Anderson Torres, demitido enquanto a invasão de domingo ainda decorria. “Não há hipótese de acontecer nada semelhante ao dia 8”, garantiu.

Para além do reforço de segurança pela polícia, o jornal Estado de S. Paulo noticia que o executivo de Lula está também a avaliar a possibilidade de pedir auxílio às Forças Armadas para reforçarem o contingente na Esplanada.

Legalmente, os militares só podem intervir numa situação destas através de um decreto de Garantia da Lei e da Ordem, sendo que atualmente não há nenhum em vigor.

Contudo, o decreto de intervenção federal em Brasília, assinado por Lula da Silva no passado domingo, prevê a requisição de “quaisquer órgãos, civis e militares, da administração pública federal, os meios necessários para consecução do objetivo da intervenção”. Os oficiais ouvidos pelo Estadão consideram que isso poderá dar respaldo legal suficiente para que os militares sejam envolvidos.

De acordo com o jornal, estará a ser equacionado o envio de soldados, bem como viaturas e blindados do Exército, para Brasília.

Para além de todas estas medidas, há o aviso feito pela Justiça. O juiz Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal, determinou esta quarta-feira que as autoridades devem impedir quaisquer tentativas de ocupação ou bloqueio de ruas, estradas, espaços e prédios públicos na sequência de manifestações bolsonaristas.