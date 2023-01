A candidata à liderança da Iniciativa Liberal, Carla Castro, diz esta quarta-feira que “o acordo nos Açores“, que incluiu o Chega, “foi um bom acordo“. Em entrevista ao programa Sob Escuta, da Rádio Observador, diz que, mantendo as “linhas azuis”, esta é “uma situação a replicar no futuro exatamente nos mesmos moldes.” Apesar de considerar a opção para os Açores, considera “inaceitável” que a situação seja aplicada a nível nacional. “Na República devemos deixar claro que não. O Chega não deve estar num acordo governamental onde estejamos”, atirou.

Carla Castro disse também, sobre não ter apoio no grupo parlamentar, que “é natural” que a maior parte dos deputados não esteja com ela, já que “fazem parte da lista para a Comissão Executiva do Rui [Rocha]”. A deputada da IL deixa uma crítica velada a essa acumulação ao considerar “positivo a comissão executiva não precisar de viver de deputados“.

Sobre a continuidade do atual líder parlamentar, Rodrigo Saraiva, a candidata insiste que “há uma tradição parlamentar de que, na mudança de liderança do partido, haja eleições para a liderança do grupo parlamentar”. Diz que essa eleição até pode ser para “recondução”, mas recusa-se a dizer se votaria em Rodrigo Saraiva.

Ainda sobre o facto de estar isolada grupo parlamentar, Carla Castro recorda que não foi apenas o líder parlamentar que não tomou posição: “Carlos Guimarães Pinto também demonstrou equidistância“. E garante que “no grupo não estão uns contra os outros”.

“O próprio João [Cotrim Figueiredo] relembrou o cargo de vice-presidente”

Quanto ao facto de defender que a IL deve ocupar o lugar de vice-presidente da Assembleia da República, Carla Castro lembra que “o próprio João [Cotrim Figueiredo] relembrou o facto e não se excluiu”. E lembra: “As circunstâncias mudaram e sempre dissemos que íamos reaquacionar”.

A candidata volta a insistir no fim das inerências da Comissão Executiva no Conselho Nacional. “É bom que haja separação de poderes” entre os dois órgãos, diz a candidata à liderança da Iniciativa Liberal.

Carla Castro diz que o “partido deve ser mais descentralizado e gerido mais rede”. Após tentar fugir a uma expressão que tinha utilizado na moção, acabou por dizer que o partido deve ser “menos autocrático”.

Sobre um membro da sua equipa ter sido militante do Chega (Filomena Francisco), a deputada liberal justifica que “não teve militância ativa” e “desfiliou-se três dias depois”. Carla Castro diz que é uma “não questão”, que “pode perfeitamente acontecer” e destaca que Filomena Francisco “foi uma belíssima cabeça-de-lista em Loures e andou ao lado do João [Cotrim Figueiredo]”.

Carla Castro recusou-se a dizer se concordava com a frase do seu tesoureiro que disse que o “BE e o PCP eram mais extremistas que o Chega”. A candidata da IL fugiu à questão e repetiu: “Não ando com liberalómetros, a escrutinar o que os outros disseram há uns anos atrás”.