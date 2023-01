Um poster da cantora Demi Lovato foi banido pela autoridade publicitária britânica após denúncias de que ofenderia a comunidade cristã. O parecer emitido pela Autoridade de Padrões Publicitários (ASA) do Reino Unido entendeu que a imagem da cantora, que surge deitada num colchão em forma de crucifixo, num visual estilo bondage, em pose semelhante à de Jesus Cristo, e com o título do álbum em vernáculo, “tinha o potencial de ser seriamente ofensiva para Cristãos”.

A publicidade esteve visível nas ruas de Londres durante quatro dias no mês de agosto, para coincidir com o lançamento do seu oitavo álbum de estúdio, intitulado “Holy Fvck”, lançado a 19 do mesmo mês:

A raunchy poster for @ddlovato's upcoming album Holy Fvck gets banned by ad regulator. Find out why ????????https://t.co/TlNNkizW6E Do you think this ad is too controversial?#DemiLovato #HolyFvck #Advertising pic.twitter.com/x3b7Ozn1g8 — The Drum (@TheDrum) January 11, 2023

Segundo o Daily Mail, a publicidade não caiu bem juntos de várias pessoas e acabou por motivar quatro denúncias à autoridade reguladora, queixando-se de que a imagem era passível de ser vista por crianças e estava a ser exibido de forma irresponsável.

A Polydor Records, editora responsável pelo lançamento e promoção do álbum e uma divisão da Universal Music, rejeitou a ideia de que o anúncio poderia ser ofensivo, sublinhando que obteve autorização para o exibir junto das autoridades responsáveis.

A ASA não concordou e, num parecer emitido nesta terça-feira, ordenou que este não voltasse a ser exibido da mesma forma, em virtude da linguagem e iconografia utilizadas.

“Uma vez considerado que o anúncio se estaria a referir a um palavrão que muitos considerariam ofensivo, e que este era exibido num local público e não-direcionado onde poderia ser visto por crianças, entendemos que a publicidade era passível de causar ofensas sérias e generalizadas e que tinha sido exibido de forma irresponsável”, poder ler-se na deliberação do regulador.

O anúncio não deve aparecer de novo na forma denunciada a menos que seja adequadamente direcionado. Notificámos a Universal Music Operations para garantir que os seus anúncios não causem danos morais sérios no futuro”, conclui o comunicado.

O álbum da cantora de 30 anos estreou-se no top 10 de vendas no Reino Unido, tendo movido cerca de 6.500 cópias na sua primeira semana. Durante a tournée de promoção do disco, Lovato acusou o cansaço e chegou mesmo a dizer que esta poderá ter sido a sua última digressão musical.

Recentemente, Lovato anunciou nas redes sociais estar a preparar um novo álbum.

