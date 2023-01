O alerta sobre um possível ciberataque à segurança social foi recebido a 18 de novembro, explicando-se agora, passados dois meses, que a notificação à Comissão Nacional de Proteção de Dados deveu-se à exposição do nome dos funcionários nesse ataque. Foram comprometidas 14 mil contas.

Paula Salgado, presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática, foi ouvida esta quarta-feira no Parlamento, no âmbito de uma audição para apurar mais informações sobre o ataque informático à Segurança Social. Requerida pelo PCP, a audição teve como intuito obter esclarecimentos sobre este incidente de segurança, tornado público a 21 de novembro.

A presidente de Conselho Direito do Instituto de Informática especificou que foi recebido um alerta a 18 de novembro, por volta “das cinco e meia da manhã”, sobre uma possível ameaça. A data concreta de quando aconteceu a intrusão nos sistemas continuava a ser uma das perguntas por responder neste incidente com a Segurança Social, que concentra os dados de todos os portugueses.

Paula Salgado explicou que foram rapidamente ativados “mecanismos fundamentais para detetar e mitigar o ataque”, especificando que os trabalhos foram desenvolvidos ao “longo do fim de semana”, em colaboração com entidades competentes, incluindo a Polícia Judiciária. “Com uma estratégia diferenciada foi assim possível monitorizar e responder de forma muito célere” ao incidente, garantiu Paula Salgado, “mantendo toda a operação do ministério sem comprometimento de serviço”.

