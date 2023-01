Le Bron James queima uma Dyptique de cada vez que se instala num hotel. Victoria Beckham tornou a Figuier Vert um aroma assinatura da sua flagship store em Dover Street. Taylor Swift refugia-se na Tree House da Byredo. Rihanna aventura-se pela Black Forest da Archipelago. E, bem, sempre que Gwyneth Paltrow se junta ao clube cheira a polémica.

Não é claro o momento exato em que a epifania aconteceu mas a certo ponto da história recente as velas tornaram-se high end. Sofisticadas, luxuosas, exorbitantes na forma e no preço. Mesmo perante a concorrência de sprays e difusores domésticos, conservam uma aura e posição imbatíveis. A cada dia que passa desdobram-se em variantes, adensam o culto e justificam a perplexidade: afinal, como se deu a ascensão deste circuito perfumado?, perguntava a Economist há poucas semanas, enquanto o The New York Times citava um estudo da NPD Group que aponta para um aumento de 26% da procura de velas superiores a 75 euros no último ano. O diário, que consultou a National Candle Association, recorda ainda as raízes e aplicações variadas ao longo do tempo, de um dos primeiros usos no Antigo Egito, 3000 anos antes de Cristo, ao vínculo com a adoração e cerimónias religiosas, até à valência de “relógio” durante o século XIX, enquanto método de definição das horas.

Há quem lhe chame a belle époque das velas, ou era dourada de um artigo cujo mercado se tornou tão especializado que há um aroma para cada desejo ou dor de cabeça. Mas o seu trajeto no lifestyle é longo. Tão longo que a Cire Trudon é talvez a mais indicada para guiar o olfato nesta aventura. A marca francesa ostenta o rótulo de mais antigo fabricante de velas em atividade no mundo. Fundada pela família Trudon, desde 1643 que fornece catedrais e nobreza, conhecendo as assoalhadas do palácio de Versalhes como poucos. Diariamente, abasteceu o reinado do rei sol, Luís XIX, e já nesta fase contemporânea granjeou o direito exclusivo de reproduzir algumas das imagens mais emblemáticas da nação. Com a aprovação da Associação Nacional de Museus da França, lançou a coleção Bustos, trazendo à vida, agora em cera colorida, réplicas de Maria Antonieta ou Napoleão.

Do alabastro às notas que evocam a costa de Amalfi, cultivam ainda colaborações com designers como John Derian e Giambattista Valli. Os vasos de folha de ouro, feitos à mão na Toscana, têm a forma de baldes de champanhe. Já o brasão de assinatura revela uma inscrição em latim que faz referência às abelhas, que trabalham para Deus e para o rei Luís XIV. Disponíveis em diferentes tamanhos, os preços podem variar entre os 36 e os 495 euros — se não contarmos com edições especiais.

Claro que em matéria de longevidade, neste domínio ou em outros, é difícil iluminar com o maior dos rigores quem chegou primeiro, entre pausas, mudanças de mãos e de endereços. Que o diga a irlandesa Rathbornes, fundada em Dublin em 1488, quando a luz artificial nas ruas dependia da boa vontade das velas. Mais de 500 anos depois, continuam a entrar em casa dos clientes.

Papagaios, norte longínquo e deserto Mojave

Dos grandes salões e necessidades mundanas às esculturas de milhares. Quando falamos de criações tão imponentes vamos além do seu peso em cera. O interior conta o que tem a contar — ou neste caso arde o que tem a arder — mas cabe aos olhos julgar e devorar aparências que impressionam. Autênticas peças decorativas, a dimensão escultural de cada acessório ganha força nesta equação de desejo. Na L’Objet, os tons do Mediterrâneo, símbolos chineses ou texturas bizantinas compõem uma montra de artigos decorativos ímpares. As velas juntam-se a este leque fundado em 2004 pelo design de interiores Elad Yifrach, e uma das mais diferenciadoras é a Haas Mojave Unicorn Candle. Os seus quatro pavios são provavelmente o menos importante, quando repousamos a vista no labor em porcelana, nos pormenores em ouro de 24 quilates, na inspiração no deserto Majove, e quando por fim apreciamos a intervenção do perfumista, Yann Vasnier. Entretanto, pode ir preparando 600 euros.

Bem acima desse valor, ascendendo aos 1.800 euros, as velas da coleção Opera da Buccellati, valem-se de um suporte em prata que replica o emblema da prestigiada casa de alta joalharia, fundada em Milão em 1919 — e a que naturalmente pode atribuir outra função depois de queimar o seu conteúdo, seja para guardar as canetas ou para pousar as chaves. O segmento brinda ao encontro entre o cristal de Murano e as melhores fragrâncias do país de origem.

Com a Lladró multiplicam-se as criações não menos valiosas. O set Parrot Party combina a mais requintada porcelana com o realismo dos modelos, a decoração meticulosa e ainda o carácter funcional da peça (por 820 euros cada). Numa estreia Guerlain, a Vela Perfumada Gigante de edição limitada difunde o aroma de Encens d’Hiver num novo formato gigante de 2,3 kg. Escusado será dizer que evocação mística do Norte Longínquo custa 650 euros.

Os pesos pesados da galáxia da cera não têm que ser todos super-mega-hiper exuberantes. Com um pouco menos de estridência e uma notas extra de minimalismo, a cor e o despojamento luxuoso da terracota revelam-se através da espanhola Loewe (que para assinalar o novo ano lunar, e a entrada no Ano do Coelho, lançou até uma edição especial).

Francis Kurkdjian, perfumista francês de origem arménia, talvez seja mais conhecido por ter concebido o lendário Le Male para Jean Paul Gaultier, um campeão de vendas que chegou ao mercado em 1995, a que se seguiriam criações para outras marcas, como Elie Saab, Elisabeth Arden ou Burberry, e desde outubro de 2021 na direção criativa da área de perfumaria da Christian Dior. Em 2009, com Marc Chaya, criou a Maison Francis Kurkdjian, de onde sai o já célebre Baccarat Rouge 540 (por 215 euros obtém um frasco de 70 ml e por mais 25 euros pode personalizar a embalagem). O perfume que viralizou no Tik Tok é o mesmo que alavanca a vela com idêntico aroma. Neste caso, tem 55 minutos para ver queimar 280 gramas de cera. O valor fica-se pelos 85 euros.

Linhas direitas ou o mais torcidas possível, assim se ilumina um feed

Ambas disputam níveis de fotogenia. Umas porque se apresentam coloridas, vistosas, divertidas e inusitadas nas formas; outras pela estética depurada e elegância intemporal. Só lhe falta ponderar a composição certa se quiser partilhar a aquisição com os seus seguidores. O confinamento forçado por uma pandemia, que convidou à proliferação de novos negócios, bem como à procura de um ambiente mais confortável em casa, terão ajudado o mercado a descolar. Acrescente-se o sempre providencial empurrão do Tik Tok.

Em 2020, Lex Pott mostrou-nos como um candelabro se torna um acessório totalmente dispensável. E desta forma exibir uma Twist Candle tornou-se obrigatório. Disponível em diferentes cores, a vela providencia a base e o emaranhado certos para que tudo funcione na perfeição. O resto é uma criação exímia para fazer furor no Instagram (e filmar a par e passo, caso queria acompanhar a performance da cera uma vez incendiados os pavios).

Semelhante campeonato é disputado pela Octaevo, que explora a mitologia antiga. O estilo e personalidade ondulantes foram abraçados por várias marcas emergentes, em cada continente, como as brasileiras Alya, talvez porque em algum momento as velas excessivamente verticais ter-se-ão tornado algo aborrecidas. Em qualquer loja de decoração convencional encontra-as hoje num sem fim de tons pastéis ou garridos.

O elogio do minimalismo e a “mariekondização” de boa parte das rotinas dos utilizadores poderão ajudar a explicar a disseminação das soluções mais clean, que fazem igual sucesso. A Diptyque é um bom exemplo desse boom de popularidade recente apesar de as suas origens remontarem a 1963, quando lançou as pioneiras velas Thé, Aubépine e Cannelle. A marca foi das primeiras a misturar a cera com perfume e se aposta em manter a tradição, regularmente desenha novas fórmulas olfativas, que podem demorar seis meses ou alguns anos até verem a luz do dia. Nem é preciso dizer que o rótulo delicado é identificado por um amador entre uma multidão de outras velas.

Também a sueca Byredo lhe segue os passos, e os seus caminhos até se cruzam. Fundada em Estocolmo em 2006 por Ben Gorham, em 2013 a maioria da empresa foi vendida à firma de investimento sedeada em Londres Manzanita Capital, que investiu na Diptyque e na Malin + Goetz. Em maio de 2022, a maioria do capital passava para as mãos da Puig. No curriculum brilharam colaborações com Virgil Abloh (Off-White), IKEA ou Travis Scott.

Corria ainda 1990 quando Joanne Lesley Malone, ou Jo Malone, fundou em Londres a sua marca de cosmética, perfumaria e velas, que em 1999 seria vendida ao grupo Estée Lauder — a escalada do sucesso nos EUA aconteceu depois da fundadora ter ido ao programa de Oprah Winfrey. Curiosidades? Karen Elson e Poppy Delevingne foram embaixadoras. E parte do segredo do sucesso está nos pavios usados (usam mais de 400 variedades).

Afetos, política, género e provocação

O encarnado está para as distintivas solas de uns Louboutin como para o interior de uma vela Frédéric Malle. Simplicidade máxima por fora, tom icónico por dentro. É a prova de que todas, sem exceção, se prestam ao devido arco narrativo.

Em 2017, Amy Christiansen criava a Sana Jardin, cujo modelo de negócio alternativo pretendia mostrar que o negócio de luxo não tem que ser alheio à circularidade, impacto social e colaboração: a marca criou uma cooperativa para mulheres marroquinas com baixo rendimentos que visa capacitar as colhedoras de flores do sexo feminino através da reciclagem de flores.

Nem de propósito, a Rossetti Flora Candle é um dos marcos da Fornasetti e uma das velas mais caras do mundo, ainda disponível em alguns grandes armazéns comerciais premium, como a Bergdorf Goodman. Os lábios pintados pertencem a Lina Cavalieri, famosa cantora e atriz do início do século 20, que se estreou em Lisboa com uma performance de “Il Pagliacci”, de Ruggero Leoncavallo. Era também a musa do pintor italiano Piero Fornasetti e vive para sempre neste design ao estilo Pop Art juntamente com um perfil de aroma floral e frutado.

Se a hierarquia de preços acentua eventuais fossos entre classes, outras questões sociais se levantam quando o assunto é aquilo que poderia ser um mero acessório doméstico. É a partir de Los Angeles que a norte-americana Boy Smells contagia o ambiente com a aproximação entre os géneros masculino e feminino. Mais do que genderless, pretendem ser genderfull, juntando o máximo possível de referências de ambos os lados para criar um resultado único, numa aliança entre o amadeirado e a rosa e o jasmim.

Parafina vegan, modus operandi sustentável, e uma pequena equipa sedeada em Londres são algumas das características da marca da Laboratory Perfumes, que nasceu ainda a alguma distância das tendências atuais. “Em 2011, temos que admitir que foi a necessidade, e não a visão, que ditou que obtivéssemos todos os nossos ingredientes e componentes de embalagem dentro de um raio de 130 milhas de nossa casa (não podíamos dar-nos ao luxo de ir a nenhum outro lugar), mas hoje ainda nos certificamos de eliminar qualquer coisa desnecessária, manter nossa cadeia de distribuição pequena e produzir tudo de acordo com o mesmo princípio de Hipócrates que sustenta a medicina moderna: “Antes de mais, não faça mal”. As suas velas exploram a “Ciência Natural dos Aromas”, e são feitas em Inglaterra e Portugal.

Por falar em Portugal, históricas como a Claus Porto, a trabalhar fragrâncias desde o final do século XIX, ou recém-chegadas como a Maison Hanae, dos mini gift sets aos suspiros por CALMA ou FOCO à base de soja, também estão à distância de um clique, ou de uma visita rua fora, como a obrigatória Caza de Vellas Loreto, morada que abriu portas no dia da Revolução Francesa.

A imaginação é o limite no caso da Neighborhood, seja com um dedo do meio em riste ou um arma não menos saliente (a fragrância é libertada apenas quando a vela é acesa). A pergunta que se impõe é quem será capaz de dar o primeiro disparo com esta Colt, ou acender 95 euros.

Bem estar, viagens sensoriais e o (outro) mundo dos castiçais

O que importa é o sonho que se vende, o cenário recriado, a mensagem. Acende-se (ou compra-se apenas) uma destas vela para estimular o self care, meditar, acrescentar aconchego ou imaginar outras paragens, num ato de escapismo puro. Graças a “London”, de Tom Dixon, a pimenta preta e o patchouli teletransportam-no para o Tamisa, mas atenção que a viagem pode ficar mais cara que um bilhete de avião para o Reino Unido: 231.84 euros. Há quem não se importe de duplicar faturas. Em 2019, a “The Strategist” contava como a atriz Shay Mitchell adorava tanto a sua Byredo Woods Candle que a levava consigo em todas as deslocações. Através das britânicas La Montana irá aumentar o número de carimbos no passaporte, e com a Stories of Italy o mais difícil vai ser escolher onde ir, ou adquirir. Saudades das férias de verão? Do cenário de “Friends”? A Homesick põe fim ao suplício. A que cheira Portugal para quem nos observa de fora? A canadiana Domus Meus Candles também ajuda a explicar.

“Aganice” da Aesop encaminha-o para Tânger, incluindo com uma paragem no vizinho Cap Spartel, bebendo da citação de Margaret Cavendish no interior da vela. Enquanto isso, a brisa da costa oeste, a comunidade de skaters, a atmosfera do surf e a vibe de Joshua Tree perduram na colaboração PalmAngels X 19-69 (a evocação de Laurel Canyon e dos anos 60 e 70 dura 48 horas). Materiais crus, design contemporâneo, e memórias íntimas modelam marcas como a sueca Amoln, criada num pequeno estúdio deMalmö, podendo sempre referir que sabe que “moln” é “nuvem” em sueco.

A curiosidade aguça o engenho e, por arrasto, a proliferação do mercado da cera pede um sem fim de castiçais com o mesmo grau de empenho, de Zaha Hadid à Christofle. Anissa Kermiche propõe um colorido can can à mesa; Astier de Villattes (à qual a The World of Interiors chamou de “porcelana da contracultura escura”) permite o acesso a um restrito clube; a australiana Maison Balzac sugere uma pitada de criatividade e génio; para recuar dois séculos e à paixão pela beleza de Carlo Andrea Ginori, nada como o processo de manufatura da florentina Ginori 1735. Entre tradição e design de vanguarda, a lista é infindável. Pode adicionar-lhe o ceramista norte-americano Jonathan Adler, perder-se entre o home décor da marca neerlandesa Polspotten, tentar não partir nada em vidro ou cristal com o selo da Reflections Copenhagen, e averiguar as colaborações com a Vista Alegre. Nada tema porque prolifera a oferta entre as etiquetas da high street, por cá ou lá fora.

A fruta que coabita na imagem em cima com as peças-chave dá o embalo certo para abordar outro tópico: se pensa que os preços no supermercado estão uma loucura, espere até travar conhecimento com uma vela de 49 euros que cheira a Lycopersicon Esculentum ou… tomate. Na verdade, estamos no território fértil da Carrière Fréres, lançada em 1884, entre a tradição dos mestres fabricantes de cera do século XVIII e a modernidade da Revolução Industrial. As suas velas são fabricadas na fábrica da Trudon, na Normandia, de onde sai aquele e outros ex-libris olfativos, como a alfazema, laranja ou hortelã. Tem a cabeça à roda com tanta informação? Espere até provar a Supercandle Dark Rum da MALIN+GOETZ.

