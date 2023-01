Quatro temas, quatro episódios, cada um com 50 minutos. “Las cuatro estaciones” (“As quatro estações”, em português), o documentário sobre a Presidência espanhola, já está pronto e procura um comprador — tanto na televisão de Espanha como no streaming.

O documentário, que conta com Pedro Sánchez, Presidente do governo espanhol, como protagonista, vai abordar no primeiro episódio o limite do preço do gás determinado por Bruxelas; no segundo a cimeira da NATO em Madrid; no terceiro a COP27, que se realizou no Egito, e no quatro e último capítulo a negociação do orçamento do Estado do país para 2023.

Neste momento, dois dos episódios já foram editados. O terceiro e quarto episódios foram gravados nos últimos dois meses. O primeiro capítulo, que conta com a participação de António Costa, já foi exibido a entidades do setor, que podem ser possíveis compradores, de acordo com o que apurou o El Mundo.

O documentário, que deverá incluir a palavra “Moncloa” no título final, está a ser produzido pelas empresas The Pool TM e Secuoya Studios. Esta última tem vindo a posicionar-se, segundo o jornal espanhol, como um dos principais estúdios audiovisuais em Espanha e a proximidade que tem com a Netflix gerou rumores de que pode ser essa a plataforma que vai comprar a série espanhola.

Neste momento, os criadores do documentário, que ainda não tem data de estreia, procuram um lugar na televisão espanhola e querem também estar no catálogo de uma plataforma de streaming, quer seja a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou HBO Max. Na produção, mais concretamente no segundo episódio, aparecem líderes mundiais como Joe Biden (Presidente dos EUA), Emmanuel Macron (Presidente de França) e Boris Johnson (ex-primeiro-ministro britânico).