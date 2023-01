Da última vez que se encontraram, há menos de um mês, os azuis e brancos golearam os arouquenses no Dragão (5-1) e, nesse último jogo de 2022, interromperam uma série de cinco jogos sem perder da equipa de Armando Evangelista. Do lado da turma de Sérgio Conceição, há um tropeção na Liga para esquecer e o conforto do histórico que aponta para apenas uma derrota com os de Arouca, há sete anos no Dragão. Mais um capítulo da festa da Taça de Portugal para ouvir aqui, na Rádio Observador, numa Emissão Especial de Desporto.

Viramos todas as atenções para o jogo a partir das 20h30 e vai contar com a ajuda do comentador Francisco Sousa, que fica encarregue de analisar tudo o que se passar em campo e deixar o resumo em mais uma edição de Relatório de Jogo. Como não pode deixar de ser, o ex-árbitro internacional Pedro Henriques tem “via aberta” para analisar — ainda a quente — todos os lances de arbitragem e entregar, no final, mais um Sem Falta. Na bancada afeta aos azuis e brancos vai estar o nosso comentador Luís Pinto Coelho.

No Estádio do Dragão, o relato fica a cargo do Ricardo Loureiro e do Pedro Fernandes, numa Emissão Especial conduzida pelo Vicente Figueira.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.