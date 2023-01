Em atualização

Um homem feriu várias pessoas com uma arma branca na Gare du Nord, em Paris, na manhã desta quarta-feira, 11 de janeiro. A polícia deteve um suspeito, segundo o Le Parisien.

Um homem terá feito cinco feridos, entre eles um agente da autoridade. A polícia terá disparado sobre o suspeito e neutralizou-o, avança o jornal Le Figaro. Segundo fontes policiais citadas pelo mesmo meio, o ataque terá acontecido pelas 6h40 da manhã desta quarta-feira.

O agente ferido pertence à Polícia de Fronteira (Police aux Frontières, PAF), a mesma força de autoridade que terá “neutralizado” o suspeito com a ajuda da empresa de rede noturna CNR. O prognóstico do suspeito, que foi atingido no tórax, é reservado, tendo sido já transferido para o hospital.

De acordo com o Le Parisien, a arma utilizada terá sido um cinzel, ferramenta de corte manual, com uma extremidade em lâmina de metal.

O ministro francês do interior, Gérald Darmanin, já reagiu aos acontecimentos na sua conta de Twitter com uma mensagem, na qual se pode ler: “Um indivíduo feriu várias pessoas esta manhã na Gare du Nord. Foi rapidamente neutralizado. Obrigado às forças de autoridade pela sua resposta eficaz e corajosa”.

Un individu a blessé plusieurs personnes ce matin à la Gare du Nord. Il a rapidement été neutralisé. Merci aux forces de l’ordre pour leur réaction efficace et courageuse. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 11, 2023

Foi criado um perímetro de segurança nas linhas 15 e 17 da Gare du Nord. A estação de comboios já alertou para os atrasos nas partidas e chegadas, bem como para o cancelamento de viagens.