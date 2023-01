Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A inflação homóloga na Rússia ficou em dezembro em 11,9%, após ter disparado no início da ofensiva russa na Ucrânia, anunciou esta quarta-feira o ministro do Desenvolvimento Económico, Maxime Rechetnikov.

“No final do ano (de 2022) a inflação foi inferior a 12%, ficou mais precisamente em 11,9%”, disse Rechetnikov, numa reunião governamental difundida na televisão e na qual participou o líder russo, Vladimir Putin.

Apesar de continuar num nível elevado, a subida de preços ficou em cerca de 12% desde novembro, segundo os números publicados mensalmente pela agência de estatísticas Rosstat.

No início de dezembro, Putin tinha afirmado que esperava uma taxa de inflação de “12,2%” no fim do ano, com uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) de “2,9%”, muito longe das previsões mais pessimistas da primavera, depois das primeiras sanções contra Moscovo adotadas na sequência da ofensiva lançada em finais de fevereiro na Ucrânia.

Em abril passado, a inflação atingiu um pico de 17,8%, o nível mais alto desde 2002.