As nomeações feitas por Alexandra Reis para o seu gabinete de secretária de Estado do Tesouro só foram publicadas esta quarta-feira em Diário da República, praticamente duas semanas depois de ter sido demitida do cargo, na sequência da revelação da indemnização recebida meses antes pela sua saída da TAP.

Entre os nove nomeados há o chefe de gabinete, secretária pessoal, técnicos especialistas, apoio técnico administrativo e motorista. Todos estas nomeações ficam sem efeito com a queda da secretária de Estado. Fonte oficial do Ministério das Finanças esclarece que nos “termos da lei, os nomeados cessam funções com a exoneração do membro do Governo que os nomeou (alínea b) do artigo 16.º do DL 11/2012)”.

A publicação destas nomeações vários dias depois da demissão da secretária de Estado do Tesouro é explicada porque estes nomeados estiveram a exercer funções durante cerca de um mês “e devem ser remunerados como tal”, acrescenta.

Alexandra Reis tomou posse a 2 de dezembro num grupo de seis secretários de Estado no que foi classificado como uma mini-remodelação do Governo, desencadeada sobretudo pela demissão do anterior secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, que foi substituído por António Mendonça Mendes que tinha a pasta dos assuntos fiscais.

A maioria dos nove nomeados por Alexandra Reis que agora perdem o cargo são quadros do Ministério das Finanças com experiência nas funções em vários gabinetes. O chefe de gabinete é Inspetor-Geral do Ministério do Trabalho e Segurança Social. Apenas a secretária pessoal vinha do setor privado, tendo sido secretária executiva da direção do colégio privado St Julian’s em Carcavelos até ter ido para este cargo.