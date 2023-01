O papa Francisco e a primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, reuniram-se esta terça-feira no Vaticano durante 35 minutos e abordaram “as boas relações bilaterais” e o conflito na Ucrânia.

“Durante o diálogo cordial, que teve lugar na Secretaria de Estado, foram destacadas as boas relações bilaterais e foram referidos vários temas relativos à situação social italiana, com particular referência aos problemas associados à luta contra a pobreza, à família, o fenómeno demográfico e a educação dos jovens“, adiantou o Vaticano.

As atenções voltaram-se para temas de caráter internacional, com especial referência à Europa, ao conflito na Ucrânia e às migrações”, acrescentou.

Giorgia Meloni escreveu no Twitter que foi uma “emoção forte” falar com o sumo pontífice.

Oggi in udienza da Sua Santità @Pontifex_it in Vaticano. Un onore e una forte emozione avere l'opportunità di dialogare con il Santo Padre sulle grandi questioni del nostro tempo. pic.twitter.com/4t59MG4UDA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 10, 2023

“[Foi] uma honra e uma emoção forte ter a oportunidade de dialogar com o Santo Padre sobre as grandes questões do nosso tempo”, referiu.

A chefe do Governo italiano de coligação de direita e extrema-direita publicou uma fotografia com a sua filha Ginevra junto do papa Francisco.

Meloni deu ao líder da Igreja Católica uma edição de 1955 da Missa Explicada às Crianças, de Maria Montessori.

Fancisco ofereceu à primeira-ministra italiana uma obra de bronze a representar uma criança a ajudar outra a levantar-se intitulada “Amor Social” e alguns documentos, incluindo a sua mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2023.

Meloni, de 45 anos, foi empossada como chefe do Governo italiano em outubro de 2022, depois de o seu partido Irmãos de Itália (FdI) ter liderado uma aliança de direita nas eleições legislativas realizadas em setembro.