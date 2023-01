A Polícia Federal brasileira prendeu uma mulher suspeita de ser uma das organizadoras da invasão do passado domingo aos edifícios do Supremo Tribunal, Congresso e Palácio do Planalto. A notícia foi avançada esta terça-feira pela Folha de S. Paulo, que identifica a mulher como sendo Ana Priscila Azevedo. De acordo com o jornal, Azevedo foi detida na cidade de Luziânia, em Goiás.

Os media brasileiros dão conta de que a bolsonarista terá feito várias publicações nas redes sociais que não só provam o seu envolvimento na invasão, como sugerem que esta terá sido previamente planeada. Na véspera, Ana Priscila Azevedo fez um post onde ameaçava: “O Brasil vai parar! As refinarias e distribuidoras estão sendo fechadas. Nós vamos sitiar os três Poderes! Nós exigimos intervenção militar!”, dizia, garantindo ainda que a “fraude vermelha” seria “vomitada” — numa referência às eleições que deram a vitória a Lula da Silva e que muitos dos envolvidos na invasão acreditam ter sido uma fraude eleitoral.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Antes disso, no dia 5 de janeiro, Azevedo terá feito uma live onde garantia que o sistema iria “colapsar”.“Nós vamos sitiar Brasília, nós vamos tomar o poder de assalto”, prometeu, segundo o Estado de S. Paulo.

Também nas redes sociais, a mulher deixou provas do seu envolvimento na invasão, diz o G1, publicando uma fotografia na rampa do Congresso e outra dentro do Palácio do Planalto.

Nos dias seguintes, Ana Priscila Azevedo continuou a pronunciar-se sobre o tema. Num grupo de WhatsApp bolsonarista, intitulado “A queda da Babilónia”, disse estar a ser vítima de um complot. “Os caras armaram e colocaram tudo para cima de mim”, acusou, dizendo ainda que “assassinaram” a sua reputação.