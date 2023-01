O Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou o pedido do antigo primeiro-ministro José Sócrates para afastar o juiz Carlos Alexandre do processo EDP. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã e foi confirmada pelo Observador.

O pedido de Sócrates foi feito depois de o Ministério Público ter requerido a Carlos Alexandre que revogasse o estatuto de assistente de Sócrates no processo, medida a que o juiz acedeu em dezembro do ano passado. Em causa estariam as comunicações do antigo primeiro-ministro com o ex-ministro da Economia (e arguido no processo) Manuel Pinho, por WhatsApp.

No despacho, a que o Observador teve acesso na altura, Carlos Alexandre considerou que José Sócrates não estava a cumprir os princípios que se esperam de um assistente e que, em vez de auxiliar o Ministério Público, estava a transmitir informação privilegiada a Manuel Pinho.

Em reação, a defesa de Sócrates recorreu da decisão junto do Tribunal da Relação, pedindo a recusa de Carlos Alexandre do caso, por “notórias incompatibilidades” com o antigo primeiro-ministro. A Relação rejeita agora esse pedido.