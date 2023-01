O Exército ucraniano terá capturado um equipamento militar russo de tecnologia avançada, que permite identificar emissões laser de equipamentos inimigos. Conhecida por sistema Spider, esta tecnologia foi capturada pelos ucranianos a tropas do grupo Wagner, a empresa de mercenários russos gerida por Yevgeny Prigozhin, aliado de Vladimir Putin.

A notícia foi avançada pelo Eurasian Times, que encontrou a publicação de Facebook de um soldado ucraniano, Sergey Flash, a mostrar o equipamento — que se coloca por cima dos capacetes — e o manual de instruções em russo, que também terá sido encontrado.

Segundo o manual, o Spider é capaz de reconhecer, examinar e sinalizar a direção de emissões laser num raio de 0,8 a 1,8 metros. Alerta o seu utilizador via áudio com vibração e emite uma luz LED. Tem uma bateria com duração de 12 horas.

O jornal El Español detetou ainda que alguns utilizadores do Twitter encontraram páginas antigas na internet, através da ferramenta WayBack Machine, que mostram que o Spider terá sido vendido em tempos pela empresa ShinexTech.