Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Uma venda online de obras do artista britânico Banksy, destinada à recolha de fundos para civis na Ucrânia, foi alvo de um ataque informático, que, segundo os organizadores da venda, teve origem em endereços de IP russos.

A fundação Legacy of War organizou em dezembro a venda de 50 serigrafias de Banksy, cuja identidade continua a ser desconhecida, com o preço unitário de cinco mil libras (5.660 euros), nas quais se vê um rato deslizar no exterior de um caixote de cartão, onde está impressa a palavra “Frágil”. O rato tenta manter-se agarrado à caixa, deixando por isso arranhões no cartão.

A venda das serigrafias, numeradas e certificadas, era limitada a uma por pessoa, tendo a Legacy of War, de acordo com informação disponível no site da fundação, recebido “mais de um milhão de pedidos (e 3.500 ataques hostis de endereços de IP russos)”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Fiz 50 destas serigrafias com todas as verbas arrecadadas a irem para os nossos amigos na Ucrânia”, anunciou Banksy no seu site oficial e na sua página na rede social Instagram. A acompanhar a frase estava uma imagem da serigrafia.

De acordo com a Legacy of War, as verbas serão usadas para a compra de ambulâncias, geradores, aquecedores e lâmpadas solares, para as pessoas privadas de eletricidade, e para continuar a apoiar abrigos para mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIA+.

Em meados de novembro, Banksy partilhou imagens de uma série de obras que pintou em paredes na Ucrânia, entre as quais a de uma rapariga a fazer ginástica apoiada com as mãos no chão, num equilíbrio quase impossível, sobre os destroços de parte de um prédio destruído pelos bombardeamentos.

A partilha destas imagens no site e na conta de Instagram do artista, cuja identidade permanece desconhecida, são a forma de autenticação das obras.

Quando esteve na Ucrânia, Banksy esteve em contacto com a fundação Legacy of War, cujas equipas viu a levar “cuidado, aquecedores, água e o rosto amigo a pessoas desesperadas num prédio bombardeado”.

“Também me emprestaram uma das suas ambulâncias para trabalhar”, contou, citado num comunicado da fundação, referindo que o gesto “foi extremamente útil quando uma avó furiosa me viu a pintar no seu prédio e chamou a polícia”.

Os trabalhos satíricos de Bansky – ratos, polícias a beijarem-se, polícias de choque com caras de ‘smileys’ amarelos -, que refletem temas como a guerra, a pobreza infantil e o meio ambiente apareceram inicialmente em paredes de Bristol, em Inglaterra, antes de se espalharem por Londres e depois pelo resto do mundo.

A identidade de Banksy permanece um mistério, mas os seus trabalhos têm alcançado valores elevados em leilões. No entanto, a maioria das obras são vendidas à sua revelia e o artista não recebe qualquer valor das vendas.