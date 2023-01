Em atualização

Todos os aviões nos Estados Unidos estão em terra por causa de um problema informático na Federal Aviation Administration (FAA), segundo a Sky News.

Segundo uma mensagem publicada no Twitter a FAA avisa: “A FAA está a trabalhar para restaurar o Notice to Air Missions System [Sistema de aviso de missões aéreas]. Estamos a proceder a verificações finais de validação e a repovoar o sistema”.

A mensagem confirma que “as operações por todo o sistema de espaço aéreo nacional estão afetadas”.

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023