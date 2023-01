Era tido como a “estrela do futuro” e muito “talentoso”. Logan Holgate, um jovem de 18 anos que jogava na equipa inglesa de rubgy Salford Red Devils, morreu repentinamente na quarta-feira. A causa da morte ainda não é conhecida.

A notícia foi avançada na conta do Twitter da Salford Red Devils: “Estamos tristes com a morte repentina de Logan Holgate. Os nossos pensamentos estão com a sua família e amigos num tempo tão difícil”.

Everyone at Salford Red Devils are saddened to hear about the sudden passing of Logan Holgate.

Logan played for our U18s pathway alongside @hensingham_arl and was set to move up to the reserve team this season.

Our thoughts are with his family and friends at such a sad time. pic.twitter.com/cjk0otIT6I

