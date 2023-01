O cliente de um hotel em Xangai acusou o pessoal da unidade hoteleira de lhe ter roubado um computador e a alegada falta de uma resposta pronta, provavelmente acompanhada pela necessária reparação, tê-lo-á deixado completamente furioso. A opção do cliente, depois de não conseguir convencer o recepcionista da “ausência” do seu portátil, consistiu em ir ao parque de estacionamento buscar o seu Audi A5 Cabriolet e entrar com ele pelo lobby do hotel.

Apesar da entrada principal ser larga, o descapotável alargou ainda mais o acesso ao interior, destruindo a estrutura que suportava a porta. Mas o pior estava reservado para o lobby, das colunas aos expositores, passando pelo piano, que não resistiu a dois embates do Audi e… tombou.

O vídeo da invasão rapidamente chegou à rede social chinesa Weibo, filmado de vários ângulos, tantos quantos os clientes que testemunharam o episódio e tinham o telemóvel à mão. O Channel News Asia (CNA) também reportou o incidente, sendo possível ver o que parecem ser os seguranças do hotel a aproveitar o momento em que o carro ficou parcialmente preso na porta, quando tentava sair, para partir os vidros do carro e aceder ao interior.

Sem provocar feridos, mas certamente com uma conta de danos para pagar que daria para adquirir duas ou três dezenas de portáteis, o cliente foi detido pela polícia, assim que esta chegou ao local e identificou o condutor como “Chen, um homem de 28 anos”. O incidente teve lugar a 10 de Janeiro e o cliente furioso foi preso de imediato, aguardando o resultado da investigação, uma vez que o computador foi mais tarde encontrado no exterior do hotel, depois de ter sido roubado.

