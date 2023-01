Quando recebeu o prémio de melhor marcador da Liga neerlandesa referente aos 21 golos que marcou na Eredivisie em 2021/22, Sébastien Haller não escondia o que lhe ia no pensamento. “Não é fácil todos os dias, mas sinto-me bem”, disse com o troféu na mão o avançado costa-marfinense que em julho do ano passado foi detetado com cancro nos testículos.

“Tudo começou com uma dor no estômago durante a minha ida à seleção da Costa do Marfim no dia 31 de maio. Tomei um remédio por três ou quatro dias e passou, mas logo depois comecei a sentir-me com gripe, então passei o tempo todo com a seleção a sentir-me mal. Senti-me melhor quando voltei para casa, mas desde que aconteceu pela primeira vez, tive uma sensação um pouco abaixo do estômago, atrás dos abdominais“, descreveu o ponta de lança à UEFA.

Entretanto, Haller assinou pelo B. Dortmund no início da temporada 2022/23. A equipa alemã fazia o estágio de pré-época na Suíça. Para avaliar a situação, o jogador de 28 anos fez exames que confirmaram o diagnóstico.

A partir daí, ao longo de seis meses, foram duas cirurgias e quatro rondas de quimioterapia que duravam três semanas cada uma até regressar aos treino no Dortmund. Meio ano depois, voltou aos relvados num amigável contra o Fortuna Dusseldorf que o Borussia venceu por 5-1. A expectativa é que possa entrar nas contas do treinador Edin Terzic e atuar no Signal Iduna Park na receção ao Augsburgo no jogo que marca o regresso da equipa à Bundesliga após a paragem de inverno. Ainda assim, a equipa técnica do Dortmund demonstra muitas cautelas com a reintegração do jogador.

Bsr tt le monde je tenais à vs informé que la 1er Étape a été accomplie!

Je tiens à remercié être le @BVB et l’équipe médical qui ont été exceptionnel ac moi. Un grand merci également à tt le personnel soignant de l’hôpital pour leur accompagnement – bienveillance ????????????????#step1 pic.twitter.com/jr1G7ILYZI — Sébastien Haller (@HallerSeb) July 21, 2022

“Finalmente vesti a camisa do B. Dortmund pela primeira vez. Fiquei muito feliz por jogar, porque não o pude fazer logo após a minha transferência. Jogar é muito melhor do que treinar. Tinha saudades desta sensação. Gostava de ficar em forma até ao final da temporada e jogar o máximo de minutos possível”, afirmou o avançado às plataformas do clube alemão, depois do encontro particular.

Na temporada passada, Haller marcou 34 golos em 43 jogos no Ajax e foi o terceiro melhor marcador da Liga dos Campeões com 11 remates certeiros. O B. Dortmund encontra-se no sexto lugar da Bundesliga que é liderada pelo Bayern.