O sargento instrutor do pelotão de formação de Abrantes em que estava integrada a recruta que denunciou ter sido violentamente agredida foi afastado das suas funções enquanto decorre a investigação pedida pela ministra da Defesa. .

Segundo confirmou o porta-voz do Chefe de Estado-Mario do Exército ao Diário de Notícias, que divulgou as denúncias da recruta do Regimento de Apoio Militar de Emergência (RAME), “o afastamento do militar das atividades de formação constitui uma medida cautelar, em face dos factos que estão a ser apurados em sede do Processo de Averiguações em curso”, instaurado na passada sexta-feira.

A mesma fonte indicou ainda ao Diário de Notícias que foram instaurados três processos disciplinares: contra a recruta que terá sido a autora material das agressões; contra a alegada vítima, que é acusada por esta e pelo sargento instrutor de os ter ameaçado e agredido; e contra a comandante de pelotão da alegada agressora.

A recruta de Abrantes foi entretanto colocada sob proteção especial porque terá sido ameaçada de morte por outros soldados, indicou ao mesmo jornal a mãe da soldado.

O porta-voz do Chefe de Estado Maior do Exército, General Nunes da Fonseca, referiu que se encontra “alojada na ala feminina da Casa de Sargentos, para onde foi transferida após os incidentes, e está a ser alvo de mais próximo acompanhamento por parte dos graduados da Companhia de Formação e graduados de serviço diário à Unidade, nos períodos das atividades formativas e fora delas”.