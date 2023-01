O Complemento Regional para Idosos, um subsídio atribuído na Madeira a utentes com pensões “muito baixas”, vai aumentar de 70 para 80 euros por mês a partir de abril, indicou nesta quinta-feira o Governo Regional (PSD/CDS-PP).

“Já decidimos que, a partir de abril deste ano, vai haver uma atualização do complemento solidário para os idosos”, disse o chefe do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, referindo que anualmente são canalizados 4 milhões de euros do orçamento regional para este programa, que abrange cerca de 2.000 utentes.

O governante insular falava à margem de uma visita às obras de beneficiação do Conjunto Habitacional de Casais de Além, no concelho de Santa Cruz, zona leste da Madeira, um investimento público orçado em 700 mil euros, que visou a introdução de diversas medidas de melhoria do desempenho energético.

Albuquerque aproveitou para destacar o facto de a Região Autónoma da Madeira ter fechado o ano de 2022 com uma taxa de inflação de 7%, inferior à nacional, que foi de 7,1%.

“A inflação aqui, na Madeira, foi inferior ao país, o que não deixa de ser importante e significativo”, disse, explicando que a expectativa apontava para uma taxa mais elevada, tendo em conta a “dependência óbvia das importações“.

“A expectativa é que este ano, sobretudo no segundo semestre, a inflação baixe na zona euro, devido às medidas que o Banco Central Europeu tomou, tardiamente, como eu já disse, de subida das taxas de juro”, sublinhou.