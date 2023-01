O Presidente brasileiro Lula da Silva acusou responsáveis das forças de segurança de conivência com os invasores do Palácio do Planalto, em Brasília, e, de acordo com o jornal O Globo, considera mesmo que foram deixadas portas abertas para facilitar o acesso ao edifício. Polícia assegura que foi feito o que era possível para travar os manifestantes, mas violência impediu a ação.

Durante um encontro com jornalistas no Palácio do Planalto, o recém-eleito Presidente do Brasil está à espera que a “poeira” assente, mas pretende ver as filmagens do interior da casa da democracia brasileira e não tem dúvidas: “Houve muitas pessoas coniventes. Houve muita gente das Forças Armadas conivente. Estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para as pessoas entrarem, porque nenhuma porta foi partida. Ou seja, alguém facilitou a entrada.”

Lula da Silva avançou que um dos objetivos é fazer uma “triagem profunda” de quem trabalha no Palácio do Planalto porque, apontou, está “repleto de bolsonaristas e militares” do tempo em que Jair Bolsonaro era chefe de Estado. “Estamos a tentar corrigir e colocar funcionários de carreira, de preferência civis que trabalhavam aqui e foram afastados ou transferidos de departamento.”

Porém, defendeu-se dizendo que não quer “fazer um palácio de petistas [apoiantes do PT]”, mas sim um “palácio de pessoas sérias que tenham compromissos com o país, com o povo e que cumpram as funções”.

Segundo o jornal brasileiro, membros da Polícia Legislativa que estavam responsáveis pela segurança do Senado revelaram que os terroristas usaram bombas caseiras, fogo de artifício e fisgas com berlindes e justificaram a dificuldade em conter os invasores com a violência adotada.

O coordenador-geral da Secretaria da Polícia do Senado Federal, Gilvan Viana Xavier, explicou que recebeu informações, antes da invasão, de que cinco mil manifestantes estavam a sair do quartel-general do Exército para se deslocarem até ao Congresso Nacional com intenção de invadir o estabelecimento.

“Os manifestantes utilizaram pedras, paus, fisgas e grades para atacar os polícias e os obstáculos no acesso”, explicou, frisando que “face ao número de militantes e à violência usada não foi possível impedir a invasão do Senado Federal”.

No depoimento que se seguiu ao ataque, Gilvan Viana Xavier argumentou que “os invasores mais violentos invadiram e foram avançando enquanto partiam vidros, espelhos, câmaras, pórticos de metal, móveis, extintores de incêndio, obras de arte, quadros”. “Parte desses objetos foram arremessados contra agentes da polícia”, explicou, frisando que houve recuos até se formar uma barreira.