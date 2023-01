A seleção portuguesa de andebol inicia nesta quinta-feira frente à Islândia, em Kristianstad, na Suécia, a sua participação no Mundial de andebol, pelas 20h30 locais (19h30 em Lisboa), com o objetivo de superar o 10.º lugar alcançado em 2021.

Com o selecionador Paulo Pereira na bancada, devido a castigo que o impede de ir para o banco nos dois primeiros jogos, a renovada seleção portuguesa vai tentar inverter a derrota sofrida com a Islândia há um ano (28-24), no Euro2022.

O equilíbrio tem marcado presença nos jogos recentes entre ambas as seleções, tendo Portugal vencido a Islândia, por 25-23, na fase de grupos do Mundial de 2021, e a seleção nórdica derrotado e afastado a lusa da luta pelas medalhas no Euro2020.

O Grupo D, concentrado em Kristianstad, integra ainda as seleções da Coreia do Sul, orientada pelo ex-selecionador português Rolando Freitas, que defronta Portugal no sábado, e a Hungria, adversário na segunda-feira, liderada pelo treinador do Benfica, o espanhol Chema Rodriguez.

Portugal disputa o Campeonato do Mundo de andebol pela quinta vez, depois das presenças em 1997, 2001, 2003, quando acolheu a competição, e 2021.

A Islândia tem como melhor resultado das suas 21 participações o quinto lugar alcançado em 1997.