O serviço fluvial de transporte de veículos entre a Trafaria – Porto Brandão – Belém vai estar interrompido no sábado, até às 13h30, para manutenção, segundo informação disponível na página da Internet da Transtejo.

Numa informação disponibilizada esta quinta-feira, a empresa refere que a primeira carreira prevista após a interrupção será às 14h00 em Belém, concelho de Lisboa.

Durante o período de interrupção temporária, o serviço de transporte de passageiros é realizado, como habitual, de acordo com os horários em vigor. Este serviço sofreu uma suspensão no final de dezembro por motivos técnicos.

A Transtejo é responsável pela ligação do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa, enquanto a Soflusa faz a travessia entre o Barreiro, também no distrito de Setúbal, e o Terreiro do Paço, em Lisboa.

Desde o início desta semana que o serviço fluvial de passageiros entre Lisboa e os concelhos do Seixal e Montijo também têm estado com constrangimentos nos períodos de ponta da manhã, tal como também já tinha na última semana de dezembro.

Numa resposta enviada à agência Lusa no final de dezembro, a empresa explicou que as perturbações de serviço registadas nas ligações fluviais do Montijo e do Seixal resultam de avarias inesperadas nos navios.

Estas alterações de serviço imprevistas, adianta a empresa, são comunicadas, logo que conhecidas, através das “Partidas em tempo real”, disponíveis na homepage do site, na App TTSL (incluindo notificações personalizadas) e no sistema digital de informação.

De acordo com a Transtejo, com o objetivo de minimizar o impacto de supressões e atrasos de carreiras, alguns navios iniciam viagem logo que seja alcançada a lotação máxima de passageiros embarcados, independentemente do horário previsto.